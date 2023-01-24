8 آلاف دولار مكافأة «الأفضل» في «دبي للسلة»



علي معالي (دبي)



رصدت بطولة دبي الدولية لكرة السلة، في «النسخة 32» جوائز قيمتها 8 آلاف دولار للحاصلين على لقب «الأفضل»، جاء ذلك في المؤتمر الذي ترأسه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، ويحصل كل فائز على ألف دولار، وهم: أفضل صانع ألعاب ولاعب جناح، ارتكاز، هداف، هداف 3 نقاط، لاعب شامل، واعد، أفضل مدرب.

وتم توزيع القيمة المادية لكل لاعب على الرعاة الذين يدعمون البطولة التي تعود إلى الظهور مجدداً بعد توقف عامين بسبب فيروس كورونا.

وعبر اللواء إسماعيل القرقاوي عن سعادته بالعودة القوية، ومشاركة 9 فرق مختلفة من مدارس متنوعة، بعد اعتذار النفط العراقي، وقال: إقامة البطولة تحت رعاية كريمة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تمنحها الزخم الكبير، ويعطي النسخة الحالية اهتماماً كبيراً من الجميع».

وأضاف:«هناك دور مهم للغاية للرعاة الاستراتيجيين الذين بذلوا جهداً كبيراً، لكي تعود البطولة إلى الظهور من جديد، بعد توقف إجباري تم فرضه على الجميع، بسبب الأحوال الصحية العالمية، وهناك أيضاً رعاة جدد انضموا إلى هذه المنظومة يسهمون كذلك في دفع عجلة البطولة إلى الأمام.

وتحدث عبداللطيف الفردان نائب رئيس اللجنة المنظمة، نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات عن أهمية البطولة قائلاً:«حرصنا على أن تكون البطولة مواكبة استعدادات المنتخب للتصفيات الآسيوية المقرر لها العاصمة القطرية الدوحة 20 فبراير المقبل، ونعتبرها واحدة من أهم مراحل «الأبيض» للتصفيات القارية، والتي تشهد سباقاً قوياً، في ظل النظام الجديد المعتمد من الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة».

وقال سالم المطوع: عادت فاكهة البطولات في المنطقة العربية والشرق الأوسط وقارة آسيا، حيث ينتظرها الجميع عاماً بعد الآخر، وبالطبع هناك شغف كبير بعد انقطاعها عن الظهور لعامين بسبب «كورونا»، ونجحنا خلال هذه الفترة في التحدي الذي رافق عودة البطولة من جديد.

وأضاف: تتكون اللجنة الفنية من داوود التميمي رئيساً، ونائبه حسين البلوشي، وقاسم دعدوش مقرراً، وتختص بكل الأمور الخاصة بالنواحي الفنية والحكام وتوزيع المباريات ويقع عليها الجهد الكبير.

واستعرض قاسم دعدوش مقرر اللجنة الفنية الأمور الخاصة بالجانب الفني، وقال: يدير المباريات 14 حكماً، منهم 4 من العرب أصحاب الكفاءات العالية، وهم: رباح نوجيم «لبنان»، وسام زين «سوريا»، سيف الدوسري «قطر»، طه الحشيدي «اليمن»، إضافة إلى حكامنا الدوليين الذين يديرون المسابقات المحلية».