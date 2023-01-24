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ميرال.. «خلع الكوع»

ميرال.. «خلع الكوع»
24 يناير 2023 17:00

 
رضا سليم (دبي)

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تعرض السلوفيني ميرال مدافع عجمان للإصابة بـ «خلع» في «الكوع»، إثر السقوط خلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي شباب الأهلي في الدقيقة 18، وخرج من الملعب ولعب عبدالرحمن راكان بدلاً منه، وقام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور طارق محمد بعمل إسعافات سريعة للاعب، وعودة «الكوع» إلى وضعه الصحيح، وينتظر الجهاز الطبي نتيجة الأشعة على الأربطة، للاطمئنان على سلامة ميرال، والذي لم يتحدد إمكانية اللحاق بمباراة العين المقبلة في «الجولة 14» يوم الجمعة من عدمه.
وينتظر الصربي جوران مدرب «البرتقالي» التقرير الطبي النهائي عن حالة اللاعب، بشأن إمكانية عودته للتدريبات، أو تأجيل ذلك لحين تماثل الشفاء، وفي حال غيابه سيكون جوران في موقف صعب لتحديد الدفاع، في ظل غياب محمد إسماعيل للطرد، وليس أمام المدرب إلا الدفع بسعيد سليمان الذي لم يشارك أمام شباب الأهلي طبقاً لنظام الإعارة، بجوار نوفاك وعبدالله صالح العائد من الإيقاف ووليد اليماحي، وإن كان المدرب دفع بأحمد عيسى للعب في مركز محمد إسماعيل في المباراة الماضية، إلا أن غياب ميرال بصفته قائداً للدفاع سيكون مؤثراً على «البرتقالي».

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