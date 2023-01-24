«مبادلة للتنس» تستضيف مجموعة من الفعاليات



أبوظبي (الاتحاد)

تقدم بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تقام في مدينة زايد الرياضية من 5 إلى 12 فبراير المقبل، مجموعة من الأنشطة والفعاليات العائلية والترفيهية، وشاحنات الطعام، وذلك بهدف توفير تجربة ممتعة لمختلف فئات المتفرجين، سواء كانوا من عشاق رياضة التنس من العائلات والأصدقاء.

وتشهد البطولة الجديدة التي تأتي ضمن بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات 500 نقطة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وشركة مبادلة، مشاركة أفضل اللاعبات العالميات اللواتي يتواجدن في العاصمة الإماراتية على مدار 7 أيام خلال فعاليات البطولة، الأمر الذي يضفي مزيد من الإثارة والحماس داخل وخارج الملعب.

وتشارك في البطولة قائمة تضم نحو 60 لاعبة تنس محترفة، بمن في ذلك المصنفة الثانية عالمياً، التونسية أُنس جابر، وبيليندا بينسيتش، ودانييل كولينز، وبيانكا أندريسكو، ويلينا أوستابينكو، وإيلينا ريباكينا، ضمن منافسات قوية تثير الحماسة والشغف في قلوب عشاق رياضة التنس.

تتضمن البطولة أيضاً 60 مباراة، بما في ذلك المباريات التأهيلية ومباريات القرعة الرئيسية.

كما تضم البطولة محفظة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، بالتعاون مع أبرز العلامات التجارية في مجال الأطعمة في الإمارات، بالإضافة إلى عقد جلسات حوارية في قرية المشجعين بمشاركة أهم محترفات التنس العالميات.

تُتاح إمكانية الدخول المجاني إلى قرية المشجعين طوال فترة البطولة، وصولاً إلى الجولة التأهيلية الأخيرة، والتي ستكمل القرعة الكاملة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس في 5 فبراير.

وتنطلق المباريات مع 18 مباراة تأهيلية 5 و6 فبراير، بينما تبدأ مباريات القرعة الرئيسية في الساعة الثالثة عصر 6 فبراير.

ويمكن لعشاق رياضة التنس الصغار أن يكونوا على بُعد خطوات فقط من أفضل اللاعبات العالميات، إذ تتيح البطولة دخولاً مجانياً للأطفال دون سن 12 عاماً في الأيام الافتتاحية من هذه الفعالية الرياضية العالمية.

ويشهد يوم 6 فبراير مجموعة واسعة من الأنشطة التي تناسب الأطفال وتشكل مصدر إلهام لهم باعتبارهم أجيال المستقبل.

وتمثل بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس إضافة جديدة لجولة رابطة لاعبات التنس المحترفات والأحدث من نوعها، ضمن سلسلة طويلة من الفعاليات الرياضية السنوية في أبوظبي. وقد أثبتت الإمارة في السنوات الأخيرة مكانتها الرائدة مركزاً لبعض أكبر الفعاليات الرياضية العالمية وأكثرها نجاحاً وتنظيماً.

وتزامناً مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس رابطة لاعبات التنس المحترفات، يتمكن عشاق رياضة السيدات من حضور المباريات وتشجيع اللاعبات بتذاكر يبدأ سعرها من 50 درهماً إماراتياً فقط خلال الأيام الأربعة الأولى من البطولة.