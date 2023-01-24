«المدام» يبصم بـ «العشرة» على دوري القوس والسهم



الشارقة (الاتحاد)

نظم اتحاد القوس والسهم المرحلة الثالثة من دوري الإمارات في نادي المدام بمشاركة 133 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 نادياً، وشهدت البطولة أول مشاركة لناديي أبوظبي للقوس والسهم ومشرف بدبي، كما تألقت الرامية عائشة آل علي لاعبة منتخبنا الوطني بتسجيل رقم جديد بواقع 615 نقطة، شهد مراسم التتويج الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس الاتحاد وعادل الحمادي رئيس لجنة المنتخبات، ومبارك الحمادي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للقوس والسهم، والبريطاني مايكل بيرت مدرب منتخبنا الوطني، وتصدر نادي المدام الترتيب العام بحصوله على المركز الأول برصيد 10 ميداليات، وجاء نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات.

وتفصيلاً حصد نادي دبي للرماة الذهبية في فئة القوس المركب رجال، ونادي المدام الفضية ونادي مشرف البرونزية، في حين فاز نادي المدام بالذهبية والبرونزية في فئة القوس المحدب رجال ونال الشارقة الفضية، بينما ظفر نادي سيدات الشارقة بالذهبية والفضية في فئة القوس المحدب تحت 21 سنة بنات، ونال الفجيرة للفنون القتالية البرونزية، في حين شهدت هذه الفئة على مستوى البنين فوز الحمرية بالذهبية والفضية والبرونزية.

وتوّج نادي خورفكان بالميداليتين الذهبية والفضية في فئتي القوس المركب بنين تحت 18 و14 سنة، ونال نادي أبوظبي البرونزية، بينما هيمن نادي الشارقة على المراكز الثلاثة الأولى في فئة القوس المركب بنين تحت 12 سنة، كما فاز خورفكان بالذهبية في القوس المركب بنين تحت 16 سنة، وحصد نادي مليحة الفضية والبرونزية، كما نال مليحة أيضاً برونزية تحت 18 سنة بنين.

شهدت منافسات القوس المركب سيدات فوز نادي دبي للرماة بالذهبية وسيدات الشارقة بالفضية والفجيرة للفنون القتالية بالبرونزية، بينما تألق نادي الفجيرة للفنون القتالية في القوس المحدب تحت 18 سنة بنات ونال الذهبية والفضية والبرونزية، كما حافظ نادي دبي للرماة على الذهبية في فئة القوس المحدب سيدات، ونال نادي سيدات الشارقة الفضية ونادي أبوظبي البرونزية، وعلى صعيد فئة القوس المحدب بنين تحت 18 سنة بنين، فقد حصد الفجيرة للفنون القتالية الذهبية ونادي المدام الفضية والبرونزية.

وظفر نادي الثقة للمعاقين بالمركزين الأول والثالث في القوس المركب فئة أصحاب الهمم رجال، وحصد نادي دبي لأصحاب الهمم الميدالية الفضية، بينما شهدت منافسات هذه الفئة في القوس المحدب فوز مركز الشرطة التربوي بالميداليتين الذهبية والفضية.

وفي القوس المحدب بنين تحت 16 سنة نال نادي الشارقة الثقافي الرياضي الذهبية والبرونزية، والمدام الميدالية الفضية، بينما هيمن نادي الفجيرة للفنون القتالية على المراكز الثلاثة الأولى في القوس المحدب بنات تحت 14 سنة.

وتألق نادي المدام في فئة القوس المحدب بنين تحت 14 سنة بنيله الذهبية والبرونزية، وذهبت الفضية إلى نادي الشارقة، كما فاز نادي المدام أيضاً بالذهبية والفضية في القوس المحدب بنين تحت 12 سنة، ونال نادي دبي للرماة الميدالية البرونزية.