الأربعاء 25 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اتحاد اليد يرفض احتجاج الجزيرة

اتحاد اليد يرفض احتجاج الجزيرة
24 يناير 2023 15:21

رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
«أبطال الشتاء» في «المحترفين»
«الفرسان» يحتفل بـ «شتاء 21»


رفضت لجنة المسابقات باتحاد اليد احتجاج الجزيرة على نتيجة مباراته أمام مليحة في نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال، وتعتمد نتيجة المباراة لمصلحة مليحة 40-39.
واستندت لجنة المسابقات إلى المادة 3 من اللائحة التي تنص على اعتبار تقرير الحكم فيما يتعلق بنتائج المباريات وأحداثها ووقائعها وتصرفات اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجمهور نهائياً، وتصدر اللجنة قراراتها بموجب هذا التقرير، دون الحاجة إلى أي إجراء، مع اعتبار تقرير مراقب المباراة مكملاً لتقارير الحكام وللجنة المسابقات الحق في اتخاذ ما يلزم من قرارات، وأيضاً المادة رقم «17/11» من القانون الدولي لكرة اليد، والتي تنص على أن القرارات التي يصدرها الحكام أو المراقب بناء على مشاهدتهم للحقائق أو أحكامهم تكون نهائية.
من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات صالة نادي خورفكان لإقامة المباراة النهائية للبطولة بين الشارقة ومليحة، على أن تقام مباراة الجزيرة والوصل لتحديد المركز الثالث بصالة نادي مليحة يوم السبت المقبل، وفي اليوم نفسه تقام مباراة شباب الأهلي ودبا الحصن بصالة الوصل لتحديد المركز الخامس، فيما تقام مباراة العين والنصر يوم الجمعة بصالة دبا الحصن لتحديد المركز السابع.

كرة اليد
اتحاد كرة اليد
الجزيرة
مليحة
الوصل
شباب الأهلي
دبا الحصن
آخر الأخبار
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
الإمارات
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
اليوم 15:57
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
عربي ودولي
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
اليوم 16:19
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
الرياضي
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
اليوم 16:14
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
الإمارات
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
اليوم 16:11
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
اليوم 16:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©