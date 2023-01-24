اتحاد اليد يرفض احتجاج الجزيرة

رضا سليم (دبي)



رفضت لجنة المسابقات باتحاد اليد احتجاج الجزيرة على نتيجة مباراته أمام مليحة في نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للرجال، وتعتمد نتيجة المباراة لمصلحة مليحة 40-39.

واستندت لجنة المسابقات إلى المادة 3 من اللائحة التي تنص على اعتبار تقرير الحكم فيما يتعلق بنتائج المباريات وأحداثها ووقائعها وتصرفات اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجمهور نهائياً، وتصدر اللجنة قراراتها بموجب هذا التقرير، دون الحاجة إلى أي إجراء، مع اعتبار تقرير مراقب المباراة مكملاً لتقارير الحكام وللجنة المسابقات الحق في اتخاذ ما يلزم من قرارات، وأيضاً المادة رقم «17/11» من القانون الدولي لكرة اليد، والتي تنص على أن القرارات التي يصدرها الحكام أو المراقب بناء على مشاهدتهم للحقائق أو أحكامهم تكون نهائية.

من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات صالة نادي خورفكان لإقامة المباراة النهائية للبطولة بين الشارقة ومليحة، على أن تقام مباراة الجزيرة والوصل لتحديد المركز الثالث بصالة نادي مليحة يوم السبت المقبل، وفي اليوم نفسه تقام مباراة شباب الأهلي ودبا الحصن بصالة الوصل لتحديد المركز الخامس، فيما تقام مباراة العين والنصر يوم الجمعة بصالة دبا الحصن لتحديد المركز السابع.