«طواف الإمارات 2023» يرسم ملامح المنافسة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي - الجهة المنظمة لطواف الإمارات - عن المسار الرسمي والقمصان والجهات الراعية للنسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2023، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، الذي ينطلق من دبي وينتهي في أبوظبي، عبر 4 مراحل بمجموع 468 كم، خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سند القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، والنخيرة الخيلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وفابريزو داميكو الرئيس التنفيذي للعمليات في آر سي اس لتنظيم الفعاليات.

وتقام المرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات يوم الخميس 9 فبراير في دبي (ميناء راشد - ميناء دبي) لمسافة 109 كم، تليها المرحلة الثانية يوم الجمعة 10 فبراير، التي تنطلق من قلعة الظفرة وصولاً إلى مدينة المرفأ لمسافة 133 كم، ثم المرحلة الثالثة «الجبلية»، التي تقام يوم السبت 11 فبراير لمسافة 107 كم، انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد في مدينة العين ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، ويختتم طواف الإمارات للسيدات مراحله في أبوظبي يوم الأحد 12 فبراير انطلاقاً من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ووصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي عبر 119 كم تتخلل العديد من المعالم البارزة في أبوظبي.

وأُعلن المؤتمر الصحفي عن رعاة قمصان طواف الإمارات للسيدات، (القميص الأحمر برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ويمثل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والقميص الأخضر برعاية بايك أبوظبي، ويمثل نايلة البلوشي أول إماراتية تتسلق جبل إيفريس، والقميص الأبيض برعاية أبوظبي 360، ويمثل الشيخة موزة آل مكتوم، أول قائدة طيران تجاري في الإمارات، والقميص الأسود برعاية إكسبيرينس أبوظبي، ويمثل نورة المطروشي، أول رائدة فضاء عربية وإماراتية).

كما تم الإعلان خلال المؤتمر عن المسار الرسمي والقمصان والرعاة للنسخة الخامسة من طواف الإمارات 2023، التي تبدأ من أبوظبي وتنتهي فيها، وتشمل أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة ضد الساعة بطول 17.2 كم، ويمتد طواف الإمارات لهذا العام لمسافة 1,028 كم عبر مراحله السبع.

ويعبر الدراجون ضمن الحدث، الذي يقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير، أبرز المعالم الشهيرة والطبيعية في المنطقة.

وينطلق السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط في منطقة الظفرة يوم الاثنين 20 فبراير، عبر المرحلة الأولى التي تمتد لمسافة 151 كم من قلعة الظفرة وصولاً إلى مدينة المرفأ، تليها المرحلة الثانية (ضد الساعة) التي تقام في أبوظبي في ميناء خليفة، ثم المرحلة الثالثة التي تقام يوم الأربعاء 22 فبراير انطلاقاً من شاطئ المظلات في الفجيرة، ووصولاً إلى قمة جبل جيس في رأس الخيمة لمسافة 185 كم.

وينطلق المتسابقون في اليوم التالي الخميس 23 فبراير من الشندغة، مروراً بأبرز معالم دبي، ووصولاً إلى ميناء دبي لمسافة 174كم، وتقام المرحلة الخامسة يوم الجمعة الموافق 24 فبراير لمسافة 182 كم انطلاقاً من جزيرة المرجان ووصولاً إلى أم القيوين، تليها المرحلة ما قبل الأخيرة التي تقام يوم السبت الموافق 25 فبراير انطلاقاً من علام وارنر برذرز، وصولاً إلى كاسر الأمواج، حيث تتخلل المرحلة أبرز معالم العاصمة أبوظبي لمسافة 166 كم، ويصل طواف الإمارات لآخر مراحله ويقام في العين يوم الأحد الموافق 26 فبراير لمسافة 153 كم انطلاقًا من استاد هزاع بن زايد، ووصولاً إلى قمة جبل حفيت.

وترعى الشركة العالمية القابضة القميص الأحمر، فيما ترعى القميص الأبيض نخيل، والأسود إكسبيرينس أبوظبي.

من جانبه، قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «في البداية أود أن أتوجه ببالغ الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لنا للنهوض بقطاع الرياضة والرياضيين، في الوقت الذي بات به طواف الإمارات فعالية مرموقة ضمن رزنامة الفعاليات العالمية التي تستضيفها الإمارات عموماً وأبوظبي خصوصاً، نحن فخورون بما حققناه من إنجازات في تنظيم السباق والمساهمة في نجاحاته عبر السنوات الماضية، وإنه لمن دواعي سروري الإعلان عن قمصان وطواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد أيضاً في الشرق الأوسط».

وأضاف: «يمثل طواف الإمارات إضافة قيّمة وعاملاً فعالاً في تطوير رياضة الدراجات الهوائية بالمنطقة، حيث تمكن من تحقيق إنجازات عدة منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019، ونترقب بشغف كبير تحقيق ذلك على مستوى طواف الإمارات للسيدات، الذي ينطلق في التاسع من فبراير المقبل».

وأشار سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، إلى أن رياضة الدراجات الهوائية حققت العديد من المكتسبات في الإمارات، وخصوصاً عند إطلاق طواف الإمارات في العام 2019، حيث سلط الطواف - منذ ذلك الحين - الضوء على أبرز معالم دولة الإمارات، ومنشآتها الحديثة، وقلاعها التاريخية، وجمال تضاريسها الطبيعية، من خلال جولاته التي شملت كافة مناطق الإمارات عبر النسخ الأربع الماضية.

فيما شرح محمد سند القبيسي، نائب رئيس اتحاد الدراجات، الدور المهم الذي يقع على عاتق الاتحاد المحلي في نمو وتطوير رياضة الدراجات، والاستفادة من استضافة سباقات الدراجات العالمية بالتعاون مع مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية، مبيناً أن طواف الإمارات للسيدات سيمنح الفرصة للعنصر النسائي للمشاركة فيه والاستفادة منه، وخصوصاً بعد تحقيق العديد من الإنجازات النسائية على الصعيد الإقليمي.

أما النخيرة الخيلي فأكد أن دعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورؤية مجلس إدارة النادي، ساهمت في تحقيق النقلة النوعية، ونمو رياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي، ليس على صعيد المنافسة فقط، بل أيضاً على الصعيد المجتمعي عبر استقطاب أكبر عدد من الممارسين، من مختلف المراحل العمرية، مبيناً أن النادي مستمر في تحقيق أهدافه، والاستفادة من استضافة طواف الإمارات بشقيه (الرجال والسيدات).

ومن جانبه قال فابريزيو داميكو، الرئيس التنفيذي للعمليات في «آر سي إس» لتنظيم الفعاليات الرياضية ومدير طواف الإمارات: «أودّ في البداية وقبل كل شيء أن أتوجه ببالغ الشكر والامتنان لمجلس أبوظبي الرياضي ولكافة المعنيين ممن كرسوا جهودهم لإطلاق طواف الإمارات للسيدات، وتنظيم طواف الإمارات للمرة الخامسة على التوالي خلال شهر فبراير المقبل».