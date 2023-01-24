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مدرب حراس البايرن.. «صدمة» و«دهشة»!

مدرب حراس البايرن.. «صدمة» و«دهشة»!
24 يناير 2023 14:09

ميونيخ (د ب أ)
أبدى توني تابالوفيتش حالة من الدهشة والصدمة إزاء إقالته من منصب مدرب حراس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم.
وقال تابالوفيتش (42 عاماً)، عبر «إنستجرام»: «بعد أكثر من عشرة أعوام، انتهى مشواري مع بايرن ميونيخ بشكل مفاجئ».
واستغنى بايرن ميونيخ في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين عن خدمات تابالوفيتش، الصديق المقرب لحارس المرمى مانويل نوير، وجاء ذلك في أعقاب استبعاد عودة مانويل للمشاركة حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج.
وقال حسن صالح حميديتش، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ لشؤون الرياضة، بشأن إقالة تابالوفيتش: «الخلافات حول الطريقة التي نعمل بها معاً، أدت الآن إلى إنهاء العمل بيننا».
وكان تابالوفيتش قد بدأ العمل في بايرن ميونيخ مع قدوم نوير عام 2011، وأصبح مدرباً لحراس مرمى النادي.
وقال نوير (36 عاماً) عبر إنستجرام: «سأفتقدك، لقد شكلتني وشكلت أدائي كحارس مرمى، وارتقيت به إلى مستوى جديد».
وكان ألكسندر نوبل، حارس المرمى المعار من بايرن ميونيخ إلى موناكو الفرنسي، قد انتقد مؤخراً ندرة التواصل من جانب تابالوفيتش، منذ أن انتقل للعب في فرنسا.
وقال نوبل في تصريحات لقناة «زد.دي.إف»: «أعتقد أنه كان بإمكاننا تبادل الأفكار حول الوضع من حين لآخر».
وقال صالح حميديتش: «سنتحدث بشأن هذا الأمر على المستوى الداخلي».

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