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«البرتقالي» أسرع «حمراء» في «المحترفين»

«البرتقالي» أسرع «حمراء» في «المحترفين»
24 يناير 2023 13:51

 
رضا سليم (دبي)

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تصدر محمد إسماعيل مدافع عجمان مشهد البطاقات الحمراء، بعد أن أصبح صاحب أسرع «حالة طرد» في دوري المحترفين، وتحديداً عقب مرور 25 ثانية، من انطلاق مباراة فريقه أمام شباب الأهلي، ضمن «الجولة 13»، إثر اصطدام قدمه برأس وليد عباس مدافع «الفرسان»، كما أن إسماعيل يعتلي ترتيب اللاعبين الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء «مرتين»، الأولى في مباراة فريقه أمام الوصل في الجولة التاسعة في الدقيقة 30، وهو الوحيد في «البرتقالي» الذي حصل على بطاقات حمراء.
ورغم غياب الحارس علي الحوسني، والمدافع عبدالله صالح للإيقاف، بسبب تراكم الإنذارات، يواجه «البرتقالي» أزمة في الدفاع لغياب إسماعيل وإصابة السلوفيني ميرال.
ووصل عدد البطاقات الحمراء حتى الآن 24 بطاقة، طبقاً لإحصائية رابطة المحترفين، ويتصدر الشارقة الترتيب بحصول لاعبيه على 4 بطاقات في الدور الأول، يليه الوصل 3 بطاقات، ويتساوى الظفرة واتحاد كلباء ودبا الفجيرة وبني ياس والعين وشباب الأهلي وعجمان في بطاقتين، مقابل واحدة للجزيرة والوحدة والنصر.

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عجمان
شباب الأهلي
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