«الثابتة» ترتفع و«البعيدة» تتراجع في «نصف الرواية»!



عمرو عبيد (القاهرة)



في منتصف «رواية» دورينا، سجلت الأندية 268 هدفاً، بمعدل 2.95 هدف في المباراة، وهو ما يزيد على حصاد النسخة الماضية، بعد مرور النصف الأول، حيث سجّل المعدل آنذاك 2.8 هدف في المباراة.

ورغم تراجع «الزعيم» إلى المركز السابع، إلا أنه يملك الهجوم الأقوى حتى الآن برصيد 30 هدفاً، بينما يحتل وصيف الدوري، «الملك»، قمة قائمة أقوى خطوط الدفاع، بعدما اهتزت شباكه 10 مرات فقط.

وتم تسجيل 57% من أهداف الدور الأول في «دوري أدنوك للمحترفين» خلال الأشواط الثانية من المباريات، مقابل 43% لأهداف الأشواط الأولى، واهتزت الشباك 50 مرة، خلال آخر ربع ساعة من عمر المواجهات، لتكون الفترة الأغزر تهديفاً، بينما شهدت اللحظات الأخيرة «+90» تسجيل 24 هدفاً، بينها 10 أهداف حاسمة، منحت الفوز لـ7 أطراف، مقابل إدراك التعادل 3 مرات في مباريات أخرى.



وعبر 33 تسديدة بعيدة المدى، سجلت الفرق أهدافاً من خارج منطقة الجزاء، بنسبة 12.3% من الإجمالي، وهو ما يقل عن حصاد الفترة نفسها في الموسم السابق، إذ شهد النصف الأول إحراز 37 هدفاً بنسبة 14.6%، ويتصدر «الفرسان» قائمة أكثر الفرق تسجيلاً لتلك الأهداف بواقع 4 أهداف، متساوياً مع «فخر أبوظبي» و«السماوي»، في حين يُعد «الملك» و«الزعيم» و«النواخذة» الأقل تسجيلاً لها بهدف وحيد!

وبنسبة تُقارب ربع عدد الأهداف، استقبلت شباك الفرق 23% من الأهداف عبر ألعاب الهواء وضربات الرأس، بإجمالي 62 هدفاً، ويتصدر تلك القائمة «العنابي» الذي أحرز لاعبوه 9 أهداف، بفارق هدف وحيد عن «الإمبراطور» الثاني في الترتيب، ثم «الزعيم» بـ7 أهداف، بينما لم يُسجّل «فخر أبوظبي» أي هدف عبر تلك الألعاب.

وعلى الجانب الآخر، كان «النسور» و«الفارس» هما الأكثر تأثراً بتلك الضربات الرأسية، بعدما اهتزت شباكهما 8 مرات بواسطتها، مقابل 7 أهداف في مرمى «الراقي»، ولم يفلت أي فريق في الدوري من «المصيدة الهوائية»، لكن «الملك» هو الأقل وقوعاً فيها باستقباله هدف واحد فقط.

الركلات الثابتة أنتجت خلال النصف الأول من الدوري 90 هدفاً، تُمثّل نسبة 33.6% من الحصاد العام، وهو ما يزيد بصورة واضحة عن مساهماتها في الدور الأول من الموسم الماضي، حيث هزت الشباك وقتها 78 مرة بنسبة 30.8%، ويشهد الموسم الحالي ارتفاعاً كبيراً في معدلات أهداف الركلات الركنية، التي أسهمت في تسجيل 41 هدفاً مقابل 23 ركلة جزاء، في حين سجل اللاعبون 10 أهداف من ركلات حرة مباشرة، مقابل 16 من ضربات غير مباشرة.

استخدمت الفرق التمريرات العرضية في صناعة 88 هدفاً من الإجمالي، بنسبة 32.8%، وتنوعت العرضيات بين 68 كرة هوائية عالية، مقابل 20 أرضية، ويتصدر «الزعيم» تلك القائمة، بعدما سجل 14 هدفاً عبر الكرات العرضية التي تكاد تُمثّل نصف قوته الهجومية بنسبة 47%، وجاء «أصحاب السعادة» ثانياً باستغلال تلك الألعاب في إحراز 10 أهداف، مقابل 9 أهداف لكلٍ من «الملك» و«الإمبراطور»، في حين جاء «الفرسان» خامساً بتسجيل 7 أهداف بواسطتها.