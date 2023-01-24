«إينوك» و«دلسكو» الذراع الأقوى في «العمالية»



دبي (الاتحاد)



فاز «إينوك» و«دلسكو» بلقب بطولة مصارعة الذراعين، «النسخة الرابعة» من «الدورة الرياضية العمالية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي إلى 31 مارس المقبل.

وتُوج داتون أودور من شركة إينوك بالميدالية الذهبية، بعد فوزه بالمركز الأول في وزن تحت 80 كيلو جراماً، حيث تغلب على هابي أوجستي من شركة دلسكو، فيما فاز ناثان موثالي من «دلسكو» بالمركز الأول في الوزن الثقيل فوق 80 كيلو جراماً، بعد تغلبه على أليكس شيانجو «إينوك».

وفي الوزن المتوسط، فاز أشوين فينود «إينوك» بالمركز الأول، تبعه جيفت برينيا «دلسكو».

وشارك في بطولة مصارعة الذراعين أكثر من 150 لاعباً، تنافسوا على ملاعب دلسكو أرينا في منطقة القوز، وقام عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي بتوزيع الجوائز والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جميع الفئات.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية على مدار الأسابيع المقبلة، حيث تقام فعاليات اليوجا 5 فبراير في منشآت دي بي ورلد بمنطقة جبل علي، وتنطلق بطولة الكبادي 12 فبراير في منطقة القرهود، وكرة السلة 19 فبراير في ملاعب دلسكو بمنطقة القوز، وتستمر إلى 26 فبراير، وتقام بطولة السباحة 12 مارس في نادي بلدية دبي بمنطقة الجداف، والكريكت الثانية 23 مارس في ملعب نزل للكريكت بميناء جبل.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال توفير فرص التواصل بينهم إلى جانب تحسين ظروف العمل، من أجل رفع الإنتاجية وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه، بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.