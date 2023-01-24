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عجمان يسجل رقماً قياسياً في «المحترفين»

عجمان يسجل رقماً قياسياً في «المحترفين»
24 يناير 2023 14:30

 
رضا سليم (دبي)

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حقق عجمان رقماً قياسياً في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، بعدما حصد 23 نقطة في 13 مباراة، جمعها من الفوز في 7 لقاءات، والتعادل مرتين، والخسارة 4 مرات، آخرها أمام شباب الأهلي 1-3، ضمن «الجولة 13» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو ما لم يحققه «البرتقالي» بالدور الأول على مدار 15 عاماً خلال مسيرته، من بداية الاحتراف 2008-2009، حيث جمع الفريق 10 نقاط فقط في 11 جولة.
ويعد 2009-2010 الأسوأ للفريق الذي حصد نقطة واحدة، في 11 مباراة، ليهبط بعدها، ويعود في موسم 2011-2012، ليجمع 12 نقطة في 11 جولة، ومع زيادة عدد الفرق موسم 2012-2013، حصد «البرتقالي» 15 نقطة في 13 مباراة، وتراجع إلى «النقطة السابعة» موسم 2013-2014، و9 نقاط موسم 2014-2015، ليهبط في نفس الموسم ويغيب لمدة موسمين.
مع عودة «البرتقالي» موسم 2017-2018، جمع 12 نقطة في الدور الأول، وخلال موسم 2018-2019، حصد الفريق 16 نقطة، وهي ثالث أفضل مشاركاته بالدور الأول.
وفي موسم 2019-2020، جاء حصاد عجمان متميزاً وبلغ 17 نقطة، وتراجعت النتائج موسم 2020-2021، بمحصلة 12 نقطة، ونجا الفريق من الهبوط في الجولة الأخيرة، وهي نهاية عصر المدرب المصري أيمن الرمادي الذي ظل مع عجمان لمدة 4 مواسم، بعدما صعد به من دوري الدرجة الأولى موسم 2016-2017.
تألق «البركان» مع بداية التعاقد مع الصربي جوران، ونجحت الإدارة في إبرام صفقات متميزة، وجمع الفريق 15 نقطة في الدور الأول خلال الموسم الماضي، وجاءت البداية مبشرة بعدما كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من الهبوط، وتحول «البركان» إلى شبح يطارد الأندية هذا الموسم بجمع 23 نقطة، والتي تعتبر تاريخية في مسيرته، بعدما فاز على دبا الفجيرة وبني ياس والجزيرة والبطائح واتحاد كلباء والظفرة والوحدة، فيما تعادل مع العين وخورفكان.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
شباب الأهلي
جوران
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