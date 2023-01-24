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إصابة دودو «لغز محير» في خورفكان

إصابة دودو «لغز محير» في خورفكان
24 يناير 2023 14:00

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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مثلت إصابة دودو المفاجئة في التدريب الأخير لفريق خورفكان، وغاب بسببها عن لقاء الوصل، ضمن «الجولة 13»، من «دوري أدنوك للمحترفين» لغزاً محيراً لجماهير «النسور»، خاصة أنه عاد إلى القائمة بدلاً من اليوناني بانا، بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الفريق في «القيد الصيفي».
ويغيب دودو عن خورفكان أمام بني ياس، في بداية الدور الثاني للدوري، وربما عدم المشاركة في «الجولة 15» أيضاً، على حسب نوعية الإصابة وتعافيه منها، وهذا يعني أن يلعب «النسور» بأربعة أجانب، وتظل مسألة إصابات الأجانب مشكلة حقيقية في خورفكان الذي يتطلع إلى المضي قدماً في الدوري والوصول إلى «المنطقة الدافئة».

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
بني ياس
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