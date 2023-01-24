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«الصدارة المتنقلة» في قبضة «الفرسان»

«الصدارة المتنقلة» في قبضة «الفرسان»
24 يناير 2023 12:29

 
معتصم عبدالله (دبي)


صعد «الفرسان» على صهوة «الصدارة المتنقلة» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما ظفر شباب الأهلي بلقب «بطل الشتاء»، بفوزه على عجمان 3-1، ضمن «الجولة 13» والأخيرة في الدور الأول، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق «نقطة» عن الشارقة «المتراجع» إلى مركز «الوصافة»، بالتعادل مع النصر 1-1 ضمن الجولة ذاتها.
وتنقلت «الصدارة» في «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال الموسم الحالي ما بين 6 أندية من الجولة الأولى، وصولاً إلى ختام الدور الأول، بعدما تساوت 3 فرق في رصيد النقاط والأهداف بنهاية الجولة الأولى، وشملت البطائح، الجزيرة، والشارقة.
وحاز الشارقة على الصدارة بنهاية الجولة الثالثة برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع الجزيرة «الوصف»، ووسع «الملك» الفارق إلى نقطتين بنهاية الجولتين الرابعة والخامسة، في الوقت الذي قفز فيه الوصل إلى القمة بنهاية «الجولة 6»، برصيد 14 نقطة، متفوقاً على الشارقة المتراجع إلى المركز الثاني، قبل أن يعود الأخير سريعاً إلى موقعه في الطليعة في الجولة السابعة برصيد 15 نقطة، مستفيداً من تعثر «الإمبراطور»، بالتعادل مع اتحاد كلباء 2-2.
وانضم شباب الأهلي إلى قائمة المنافسين على الصدارة بنهاية «الجولة 8»، قبل أن ينجح في الانفراد بالقمة بنهاية «الجولة 11» برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدة والشارقة على التوالي، ليعود وينتزع الصدارة مجدداً بنهاية الجولة الأخيرة بعد تعثر الشارقة مجدداً.
وهي المرة الرابعة التي يحسم فيها «الفرسان» لقب «بطل الشتاء» في دوري المحترفين، بداية بنسخة 2008- 2009 برصيد 26 نقطة، ليتوج لاحقاً باللقب، والثانية موسم 2013- 2014 برصيد 29 نقطة، ليظفر بنهاية الموسم باللقب، والثالثة في الموسم الُملغى 2019- 2020 برصيد 32 نقطة.

 

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الصدارة المتنقلة
البطائح والجزيرة والشارقة «الجولة 1»
الشارقة والجزيرة «الجولة الثانية»
الشارقة والجزيرة «الجولة الثالثة»
الشارقة «الجولة 4» بفارق نقطتين
الشارقة «الجولة 5» بفارق نقطتين
الوصل «الجولة 6» بفارق نقطة
الشارقة «الجولة 7» بفارق نقطة
الوحدة والشارقة وشباب الأهلي «الجولة 8»
الوحدة والشارقة وشباب الأهلي «الجولة 9»
الوحدة وشباب الأهلي «الجولة 10»
شباب الأهلي «الجولة 11» بفارق نقطتين
الشارقة «الجولة 12» بفارق نقطة
شباب الأهلي «الجولة 12» بفارق نقطة

 


 

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الشارقة
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