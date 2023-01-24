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فتح التسجيل للمشاركة في سباق ربدان للمحامل الشراعية 22 قدماً

فتح التسجيل للمشاركة في سباق ربدان للمحامل الشراعية 22 قدماً
24 يناير 2023 13:30


أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يوم الجمعة المقبل، سباق ربدان للمحامل الشراعية 22 قدماً، ضمن برنامج السباقات التراثية التي ينظمها النادي خلال الموسم، وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق.
ويعد السباق الجولة الثانية للمحامل فئة 22 قدماً، وتجد هذه الفئة إقبالاً كبيراً في المشاركة من الشباب الذين يحرصون على التواجد في كل السباقات، لأنها تمثل المحطة الأولى على سلم السباقات التراثية، ومنها ينطلق البحارة إلى الفئات الأكبر، وهي 43 و60 قدماً.
وأقيمت الجولة الأولى الأسبوع الماضي، وهي سباق مهرجان الشيخ زايد، حيث تُوج باللقب المحمل «حشيم»، وشهدت مشاركة كبيرة.
ويولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أهمية كبيرة للسباقات التراثية، ويتضمن برنامج النادي تنظيم العديد منها وفي مناسبات مختلفة، ولكل فئاتها، وذلك دعماً لجهود الحفاظ على التراث، ومنه السباقات البحرية التي تحمل العديد من تفاصيل هذا الموروث العظيم.
من جهته، أكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن السباقات التراثية تمثل الركيزة الأساسية في استمرار توهج الموروث البحري الذي عاشه الآباء والأجداد في العقود الماضية، ونقدمه الآن لشباب الوطن ليتعرفوا على قيمة البحر، وما تحمله أمواجه من خير.
وقال: شهدت الجولة الأولى لهذه الفئة مشاركة 46 محملاً في سباق مهرجان الشيخ زايد، ونتوقع أن يشهد سباق ربدان زيادة في عدد المشاركين.
وأشاد خليفة الرميثي بالنوخذة والبحارة الذين شاركوا في كل السباقات التراثية الماضية، على التزامهم وحرصهم على التواجد في هذه السباقات، وتمنى أن يتواصل هذا الإقبال في السباقات القادمة.

السباقات التراثية
المحامل الشراعية
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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