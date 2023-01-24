بوفتيني «صخرة» في «قلب الإمبراطور»



مراد المصري (دبي)



رسخ المغربي سفيان بوفتيني موقعه في مركز قلب دفاع الوصل هذا الموسم، ودخل قلوب مشجعي «الإمبراطور» الذين اختاروه «رجل المباراة» أمام خورفكان، بفضل أدائه القوي على كافة الأصعدة، من حيث إنه «صخرة» تمنح الفريق «صمام الأمان»، وقيامه بمهام هجومية أيضاً.

وأثمر تألق بوفتيني في «الجولة 13» عن تسجيله ثنائية، ليرفع حصيلته إلى 3 أهداف في الدوري منذ انضمامه إلى الوصل في الصيف الماضي، ليشارك جابريل دي سوزا بوصفهما ثالث أكثر من سجل للفريق في الدوري، بعد فابيو ليما «10 أهداف»، وجيلبرتو أوليفيرا «5 أهداف» الذي رحل قبل أيام عن الفريق.

وتميز بوفتيني بدوره في الكرات الثابتة، وتحديداً الركنيات التي تعتبر مصدر خطورة منه، بعدما جاءت جميع أهدافه إثر متابعات بهذه الطريقة، مما يجعل مراقبته شيئاً إلزامياً على الفريق المنافسة في الجولات المقبلة للحد من خطورته في منطقة الجزاء.