الأربعاء 25 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بوفتيني «صخرة» في «قلب الإمبراطور»

بوفتيني «صخرة» في «قلب الإمبراطور»
24 يناير 2023 13:00

 
مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
«أبطال الشتاء» في «المحترفين»
11 لاعباً «الظهور الأول» في «الميركاتو الشتوي»


رسخ المغربي سفيان بوفتيني موقعه في مركز قلب دفاع الوصل هذا الموسم، ودخل قلوب مشجعي «الإمبراطور» الذين اختاروه «رجل المباراة» أمام خورفكان، بفضل أدائه القوي على كافة الأصعدة، من حيث إنه «صخرة» تمنح الفريق «صمام الأمان»، وقيامه بمهام هجومية أيضاً.
وأثمر تألق بوفتيني في «الجولة 13» عن تسجيله ثنائية، ليرفع حصيلته إلى 3 أهداف في الدوري منذ انضمامه إلى الوصل في الصيف الماضي، ليشارك جابريل دي سوزا بوصفهما ثالث أكثر من سجل للفريق في الدوري، بعد فابيو ليما «10 أهداف»، وجيلبرتو أوليفيرا «5 أهداف» الذي رحل قبل أيام عن الفريق.
وتميز بوفتيني بدوره في الكرات الثابتة، وتحديداً الركنيات التي تعتبر مصدر خطورة منه، بعدما جاءت جميع أهدافه إثر متابعات بهذه الطريقة، مما يجعل مراقبته شيئاً إلزامياً على الفريق المنافسة في الجولات المقبلة للحد من خطورته في منطقة الجزاء.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
خورفكان
آخر الأخبار
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
الإمارات
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
اليوم 15:57
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
عربي ودولي
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
اليوم 16:19
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
الرياضي
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
اليوم 16:14
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
الإمارات
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
اليوم 16:11
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
اليوم 16:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©