«الإسطبلات الخاصة» يدشن مهرجان سلطان بن زايد للقدرة



عصام السيد (أبوظبي)



تنطلق صباح الأربعاء بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، فعاليات مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، والذي يستمر حتى الأحد المقبل، ويتضمن 4 سباقات، بتنظيم اتحاد الفروسية والسباق.

وتستهل فعاليات المهرجان بسباق للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كلم، ويقام في اليوم الثاني سباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة فارسات الإمارات في الدولة، إلى جانب فارسات أخريات يمثلن الإسطبلات المختلفة.

ويشهد اليوم الثالث انطلاق سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، لمسافة 161.9 كيلو متر، والمصنف دولياً بـ «نجمتين» ويقام على مدى يومين، وتبلغ مسافة اليوم الأول 80.30 كلم، فيما تبلغ مسافة اليوم الثاني 81.67 كلم، ويقام في اليوم الأخير أيضاً سباق الشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة».

وتبلغ مسافة سباق الإسطبلات الخاصة 100 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأول التي رسمت بالأعلام البرتقالية، 30.30 كلم، والثانية بالأعلام الزرقاء 30.80 كلم، ثم الثالثة بالأعلام البيضاء باللون الأبيض وتبلغ مسافتها 20.17 كلم، فيما تبلغ المرحلة الأخيرة التي ترسم بالأعلام الخضراء الأخضر 20.07 كلم، وتتخلل المراحل فترات راحة إجبارية تتراوح بين 40 و60 دقيقة.

ومن أبرز وأهم شروط السباق أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق، وأن لا يقل وزن الفارس عن 60 كجم مع السرج، وأن لا يزيد نبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة من المراحل الأربع على 64 نبضة في الدقيقة الواحدة.

وشهدت قرية بوذيب، إجراء عمليات الفحص البيطري للخيول وأوزان الفرسان والفارسات بما يتطابق مع شروط ولوائح السباق، وأكمل اتحاد الفروسية والسباق ترتيبات إقامة المهرجان من خلال اللجان المختصة.

وشهدت النسخة الماضية من السباق، سيطرة فرسان إسطبلات العين على المركزين الأول والثاني، وأحرز المركز الأول الفارس الأوروجوياني والتر هيرنانديز على صهوة «اس ام ريال» بزمن 3:55:49 ساعة، وتبعه مواطنه ورفيقه في الإسطبل فيبر بيريز على صهوة «اتش سي شكيرة» مسجلاً 3:55:59 ساعة.