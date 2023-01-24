فوز أبوظبي وأنكورا في كأس سلطان بن زايد للبولو



رضا سليم (دبي)



حقق فريق أبوظبي الفوز على غنتوت 9-8، في الجولة الافتتاحية من المجموعة الأولى، لبطولة سلطان بن زايد للبولو، في نسختها الثالثة المقامة حالياً بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 8 فرق، وتستمر إلى 5 فبراير المقبل.

وجاء «الديربي» بين الفريقين مثيراً، في ظل تقارب النتيجة التي حسمها أبوظبي، في الأمتار الأخيرة بفارق هدف، وشهدت المواجهة تألق أوسكار لاعب غنتوت الذي سجل جميع أهداف فريقه، ليتصدر قائمة الهدافين في البطولة من اليوم الأول برصيد 8 أهداف.

ونجح أنكورا في الفوز على أنينجسلي بارك 10-8، في نفس المجموعة، وتمكن ريكاردو لاعب أنكورا من تسجيل 6 أهداف في المباراة، ليشتد الصراع مبكراً على لقب هداف البطولة، أدار مباريات الجولة الافتتاحية الحكام بيتر رايت وجاسون ديكسون وسنتياجو.

وتستأنف مباريات البطولة عصر اليوم بملاعب نادي غنتوت، بافتتاح مباريات المجموعة الثانية، حيث يلتقي بنسالي في أول ظهور له مع لامار، ويلعب بن دري مع ساريسا.