لورنسي «البصمة 5» مع البطائح

علي معالي (دبي)



فرض البرازيلي لورنسي «27 عاماً» نفسه في هجوم البطائح، بإحرازه 5 من أصل 14 هدفاً للفريق، مع نهاية الدور الأول من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الحصاد الأعلى للاعب في رحلته الاحترافية، مقارنة بعدد أهدافه في البرازيل والبرتغال.

نجح لورنسي في هز شباك اتحاد كلباء وبني ياس والعين، فيما أحرز هدفين أمام الظفرة، وخلال مشواره الذي انطلق بالبرازيل مع شابيكوينسي، لم يسجل هذا العدد في 13 مباراة، مكتفياً بـ 5 أهداف، موسم 2018 مع برازيل بيلوتاس، وموسم 2020- 2021 بالدوري البرتغالي مع جيل فيسنتي.

قدم لورنسي موسماً جيداً في الظهور الأول للبطائح بدوري المحترفين، وشارك اللاعب في 13 مباراة «1157دقيقة»، ولعب أساسياً في جميعها، وهو ما يؤكد قناعة المدرب الحالي المغربي سعيد شخيت، أو السابق البرازيلي كايو زاناردي بقدراته الهجومية.