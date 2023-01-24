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الرياضي

الرميثي يتصدر مهرجان شتاء العين للشطرنج

الرميثي يتصدر مهرجان شتاء العين للشطرنج
24 يناير 2023 12:00

 
العين (وام)


توج المستشار يوسف العفريت الكويتي، عضو مجلس الإدارة، والأمين المالي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أبطال الشطرنج السريع في مهرجان شتاء العين للشطرنج، وذلك بحضور هشام الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للنادي.
وثمن الكويتي دعم وتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بمنظومة الرياضة في مختلف الألعاب بإمارة أبوظبي، وحرص مجلس إدارة النادي على نشر رياضة الأذكياء بين مختلف شرائح وفئات المجتمع، خاصة أن مدينة العين هي عاصمة الشطرنج في قارة آسيا.
وأقيمت بطولة الشطرنج السريع من 9 جولات، وفقاً للنظام السويسري، وحصل كل لاعب على زمن تفكير قدره 10 دقائق للمباراة، مع إضافة 5 ثوانٍ لكل نقلة من بداية المباراة، وفقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج السريع. 

وتصدر الترتيب الدولي الإماراتي أحمد الرميثي برصيد 8.5 نقطة، متقدماً بفارق نقطة كاملة عن الدولي المصري سمير رامز، وجاء بالمركز الثالث الفلبيني سانتياغو ريجي برصيد 7 نقاط.
وحصدت أمل فاضل الشامسي جائزة أفضل لاعبة، بينما تُوج غيث النعيمي بجائزة أفضل لاعب إماراتي، وفازت زينب المعمري بجائزة أفضل لاعبة إماراتية. 

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وفاز أحمد يونس بجائزة أفضل لاعب عيناوي، بينما فازت موزة الشامسي بجائزة أفضل لاعبة عيناوية. 

وحصد عبد الله سعيد البلوشي جائزة أفضل لاعب مبتدئ، بينما فازت سلامة ماجد بجائزة أفضل لاعبة مبتدئة.
وأُسدل الستار على منافسات بطولة الشطرنج السريع، ضمن فعاليات مهرجان شتاء العين للشطرنج الذي حقق نجاحاً كبيراً، في ظل مشاركة قياسية من لاعبات ولاعبي 15 دولة على مستوى العالم، منها فنزويلا ممثلة لقارة أميركا الجنوبية، إلى جانب مصر والسودان من أفريقيا، والفلبين والهند وعُمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والإمارات من قارة آسيا. وتولى رئاسة حكام بطولة الشطرنج السريع الحكم المصري أحمد عادل، وعاونه الحكم الوطني أحمد الهاملي.

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