شباب الأهلي.. «قمة الهدوء»!



مراد المصري (دبي)



تقدم شباب الأهلي إلى صدارة الترتيب ليحسم لقب «بطل الشتاء» المعنوي، في ختام «الجولة 13»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حقق الفوز على عجمان 3-1، وهو الفوز التاسع له، ليحتل الصدارة من دون أي ضجيج، بفضل هدوء تعامل الإدارة مع الفريق، وحُسن اختيار المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم صاحب الخبرة الطويلة، والاستعانة بالمواهب الشابة للتغلب على الإصابات العديدة التي ضربت «الفرسان»، ومن دون أن تعطله عن الوصول إلى القمة.

ويعتبر شباب الأهلي الفريق الأكثر حصداً للانتصارات «9 مرات»، كما أنه الأقل تعادلاً «مباراة واحدة»، مقابل 3 خسائر، مما يترجم فلسفة جارديم منذ اليوم الأول، الذي أكد أن فريقه سيلعب دائماً على طريقة «الكبار»، من أجل محاولة بناء الهجمات والوصول إلى مرمى المنافسين، واللعب بشعار الفوز دائماً، وإن كان يدرك أنه ربما يتعثر بحكم مواجهة فرق تريد الاعتماد على الدفاع فقط.

وغابت عن شباب الأهلي أسماء عديدة على مدار النصف الأول من الموسم، ولم يتوقف الأمر حتى في الجولة الماضية، عندما عاودت الإصابة إيجور جيسوس مجدداً، ومع عدم وجود عمر خربين مع الفريق، فإن «الفرسان» رغم ذلك يجد دائماً حلولاً هجومية، وسجل 26 هدفاً، كما أنه ثاني أقوى دفاع.

واللافت أن الأهداف التي سجلها الفريق توزعت بين 13 لاعباً مختلفاً، مما يعكس قوة المجموعة، وعدم الاعتماد على اسم بعينه.