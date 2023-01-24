أحمد عامر «قمر 14» مع «النمور»

فيصل النقبي (كلباء)



واصل أحمد عامر مهاجم اتحاد كلباء رحلة تألقه في موسمه الأفضل في «دوري المحترفين»، حينما قاد «النمور» إلى الفوز أمام ضيفه الجزيرة 2-1، بتسجيله هدفي فريقه في الدقيقتين 6 و89، ليرفع رصيده الشخصي إلى 7 أهداف في صدارة قائمة هدافي «النمور» في الدوري.

واحتفل أحمد عامر «24 عاماً»، في المواجهة أمام الجزيرة بإكمال بدر أهدافه في «دوري المحترفين» برصيد 14 هدفاً على مدار 6 مواسم، منذ أول ظهور رسمي موسم 2016- 2017، حينما خاض أول مباراة في 29 نوفمبر 2016 أمام النصر ضمن الجولة التاسعة.

وانتظر عامر الموسم التالي 2018- 2019 ليسجل «باكورة» أهدافه في «دوري المحترفين» مع «النمور» في المواجهة أمام بني ياس 2-3 ضمن «الجولة 24»، فيما اقتصر سجله التهديفي على هدفين في المواسم التالية، وصولاً إلى سجله التهديفي الأفضل في الموسم الحالي برصيد 7 أهداف في 11 مباراة.

وتفوق أحمد عامر على نفسه، وسجل «الثنائية الثانية» هذا الموسم، وأصبح «القناص الشاب» صاحب أفضل معدل تهديف له طوال مسيرته مع «النمور» بـ «دوري المحترفين».

‏وحاز عامر على نجومية «الجولة 13» بفضل مستواه التهديفي في الجولات الماضية، رغم بدايته من على مقاعد البدلاء، منذ مطلع الموسم، في تشكيلة الإيراني فرهاد مجيدي مدرب الفريق، حيث احتل المرتبة الخامسة في قائمة الهدافين بالدوري، بعد علي مبخوت ولابا كودجو «14 هدفاً» وجواو بيدرو «10 أهداف»، وفابيو ليما «10 أهداف»، فيما يملك عامر «7 أهداف».

وسجل النقبي هدفين في مرمى النصر، ومثلهما أمام الجزيرة، مقابل هدف في شباك خورفكان وبني ياس ودبا.

واستفاد المهاجم الشاب من تجربته الاحترافية القصيرة في الدوري الإسباني قبل مواسم عدة، حيث قضى هناك فترة معايشة مع مجموعة من لاعبي أندية الشارقة.

وبوجود الهداف البالغ «24 عاماً»، فإن مستقبل هجوم «النمور» في أمان تام، وهو مشروع مهاجم المستقبل لكرة الإمارات ومنتخب «الأبيض».

في سطور



أحمد عامر النقبي

24 عاماً

55 مباراة في الدوري

14 هدفاً «السجل الإجمالي»

7 أهداف في الموسم الحالي في صدارة فريقه

4 أهداف رأسية