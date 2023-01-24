شاندونج زعيم الصين!



سلطان آل علي (دبي)



حصد شاندونج تايشان كأس الصين، على حساب زهي جيانج 2-1 في الوقت القاتل، حيث تقدم زهي جيانغ في الدقيقة 36، وأدرك شاندونج التعادل في الدقيقة 54، قبل أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89، ليحبط بذلك طموح الصاعد زهي جيانج في معانقة أول ألقابه الكبرى عبر التاريخ.

وحقق شاندونج لقب الكأس للمرة الثالثة على التوالي، وهو رقم قياسي في تاريخ الصين، حيث لم يسبق أن حقق أي نادٍ اللقب ثلاث مرات متتالية، كما وسّع الفارق في صدارة بطولات الكأس بـ8 ألقاب، في حين يأتي بكين جوان وشانغهاي شينهوا بـ5 ألقاب.

ويملك شاندونج رقماً مميزاً بتواجده في آخر 5 نهائيات على التوالي منذ 2018، وخسر مرتين على التوالي في 2018 و2019، قبل أن يتوج بالنسخ الثلاث المتتالية بعدها.

وانفرد شاندونج تايشان بزعامة أندية الصين، حيث وصل إلى 15 لقباً، على مستوى جميع المسابقات المحلية، وتفوّق على جوانزو الذي هبط إلى الدرجة الأدنى، وفي رصيده 14 بطولة محلية، وداليان شايد بنفس الرصيد، وهو الذي تم حلّه في عام 2012.