43 % أهداف «الكرات الثابتة»



معتصم عبدالله (دبي)



لعبت أهداف الكرات الثابتة من «الضربات الركنية» و«الركلات الحرة» و«ركلات الجزاء» دوراً مؤثراً في حسم نتائج مباريات «الجولة 13» والأخيرة في الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي 2022- 2023، بعدما وصلت نسبتها إلى 43 % من جملة الأهداف الـ 21 المسجلة في المباريات السبع.

وتصدرت «الأهداف الرأسية» من الكرات الثابتة واجهة الجولة في 5 مناسبات، حيث شهدت مباراة الوصل أمام أمام ضيفه خورفكان 3-0 على ملعب «زعبيل»، هدفين رأسيين للمدافع المغربي سفيان بوفتيني من ركلتين ركنيتين في الدقيقتين 9 و22، ليرفع المدافع الهداف رصيده الشخصي إلى 3 أهداف رأسية في الدوري.

وقاد الهداف لابا كودجو مهاجم العين فريقه للفوز في المواجهة أمام مضيفه البطائح، بتسجيله هدفاً من كرة رأسية في الدقيقة 87، مترجماً ضربة ركنية حولها بنجاح، ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، في المباراة التي انتهت بتفوق «الزعيم» بنتيجة 3-2.

وافتتح البرازيلي إيدو «الوافد الجديد» لفريق دبا سجله التهديفي مع «النواخذة» أمام مضيفه الظفرة، من كرة رأسية في الدقيقة 16، قبل أن يعود «أصحاب الأرض» وينجحوا في خطف النقاط الثلاث بالفوز 2-1، وجاء هدف الفوز لـ «الفارس» من ركلة حرة نُفذت عرضية داخل منطقة الجزاء، وعالجها كلاوديو سانتوس بتسديدة مباشرة في الدقيقة 74.

وحسم المتألق أحمد عامر النقبي مهاجم «النمور» المواجهة أمام ضيفه الجزيرة 2-1، بتسجيله هدفاً من رأسية متقنة في الدقيقة 89، مستفيداً من ركلة ركنية، وهو الهدف السابع للنقبي في صدارة هدافي فريقه في الدوري، والهدف الرأسي الرابع في سجله، ليكون ثالث أفضل المسجلين بالرأس، بعد «الثنائي» جواو بيدرو مهاجم الوحدة برصيد 6 أهداف رأسية، والتوجولي لابا كودجو مهاجم العين برصيد 5 أهداف رأسية.

وشهدت المباراة ذاتها تسجيل علي مبخوت الهداف التاريخي لـ «دورينا» ومهاجم الجزيرة هدف فريقه الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 41، فيما تكفل البرازيلي كايو لوكاس لاعب الشارقة بتسجيل ضربة الجزاء في مباراة فريقه أمام ضيفه النصر 1-1، وسجل الأرجنتيني كارتابيا الهدف الأول لشباب الأهلي أمام مضيفه عجمان 3-1 من «علامة الجزاء» أيضاً في الدقيقة 10+45.

أهداف «الكرات الثابتة» في «الجولة 13»

- إيدو لاعب دبا «رأسية من ركنية»

- كلاوديو لاعب الظفرة «تسديدة من ركلة حرة»

- سفيان بوفتيني لاعب الوصل «رأسية من ركنية»

- سفيان بوفتيني لاعب الوصل «رأسية من ركنية»

- لابا لاعب العين «رأسية من ركلة حرة»

- أحمد عامر لاعب اتحاد كلباء «رأسية من ركنية»

- علي مبخوت لاعب الجزيرة «ركلة جزاء»

- كارتابيا لاعب شباب الأهلي «ركلة جزاء»

- كايو لوكاس لاعب الشارقة «ركلة جزاء»