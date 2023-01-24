الأربعاء 25 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الإنتر.. «ضربات مؤلمة»!

الإنتر.. «ضربات مؤلمة»!
24 يناير 2023 09:46

ميلانو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ميلان.. «بطل من ورق»!
بيولي يطالب بـ«رد الفعل»


أضاع الإنتر فرصة القفز إلى المركز الثاني، في جدول الترتيب ولو مؤقتاً على حساب جاره ميلان، بخسارته منقوصاً على أرضه أمام إمبولي صفر-1، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي في كرة القدم.
ودخل الإنتر المباراة وهو يتخلّف بنقطة عن غريمه ميلان حامل اللقب، لكنه فشل في مسعاه للصعود إلى المركز الثاني خلف نابولي المتصدر.
وتلقى الإنتر ميلان ضربة موجعة قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، عندما طُرد مدافعه الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.
وتعقّدت الأمور لإنتر في الشوط الثاني، فتلّقت شباكه هدفاً في الدقيقة 66، عندما حوّل الألباني نديم بايرامي تمريرة حاسمة إلى الشاب توماسو بالدانزي البالغ 19 عاماً، فسجّل هدفه الثالث هذا الموسم.
وبهذه الخسارة، بقي الإنتر في المركز الثالث مع 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي يحلّ ضيفاً على لاتسيو «الثلاثاء»، ويتساوى في النقاط مع روما الرابع.
وفي مباراة أخرى، تعادل بولونيا مع ضيفه كريمونيزي متذيل الترتيب 1-1.
وتقدّم الضيوف من ركلة جزاء أحرزها النيجيري ديفيد أوكيريكي «50»، غير أن كريمونيزي حُرم من فوزه الأول هذا الموسم، عندما سجل الروماني فلاد شيريتشيس هدفاً في مرماه بالخطأ «55».

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
ميلان
نابولي
إمبولي
آخر الأخبار
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
الإمارات
«الطواريء والأزمات» برأس الخيمة : تحويل الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية يومي الخميس والجمعة
اليوم 15:57
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
عربي ودولي
ألمانيا: لن نصبح طرفاً في حرب أوكرانيا
اليوم 16:19
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
الرياضي
«هجن الرئاسة» تبدع في تحديات اللقايا بالمرموم
اليوم 16:14
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
الإمارات
بلدية مدينة العين تستعد لحالات المنخفضات الجوية والأمطار
اليوم 16:11
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تعزز وعي السائحين ضمن "أجمل شتاء في العالم"
اليوم 16:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©