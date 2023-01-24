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مبابي.. «خماسية أولى»!

مبابي.. «خماسية أولى»!
24 يناير 2023 08:42

باريس (أ ف ب) 

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أكمل باريس سان جيرمان عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا، بفوزه الكبير على مضيفه بايي دو كاسيل من الدرجة السادسة 7-صفر، بينها خماسية تاريخية لهدافه الدولي كيليان مبابي في الدور الـ32.
وسجل مبابي الخماسية في الدقائق 29 و34 و40 و56 و79، وأضاف البرازيلي نيمار «33»، والإسباني كارلوس سولير «64» الهدفين الآخرين.
وهذه الخماسية هي الأولى لمبابي في مسيرته الكروية، لكنها أيضاً الأولى في تاريخ سان جيرمان منذ تأسيسه في العام 1970، حسب ما أشار إليه النادي عبر حسابه على «تويتر».
ورفع وصيف بطل العالم رصيده مع النادي الباريسي إلى 196 هدفاً، وأصبح على بُعد أربعة أهداف لمعادلة رقم الهداف التاريخي للنادي الأوروجوياني إدينسون كافاني.
وفي الدور المقبل، سيلاقي سان جيرمان غريمه مرسيليا الشهر المقبل.

باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
نيمار
كأس فرنسا
مرسيليا
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