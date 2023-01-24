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الرياضي

روسي يدافع عن عرين النصر

روسي يدافع عن عرين النصر
24 يناير 2023 08:37

الرياض (د ب أ)


أعلن نادي النصر السعودي، وصول الحارس الأرجنتيني أوجوستين روسي، إلى العاصمة الرياض، للانضمام إلى الفريق الأول، خلال الانتقالات الشتوية، بعد إصابة الحارس  أوسبينا يوم الثلاثاء الماضي.
وأشار النصر عبر بيان رسمي، إلى أن الأرجنتيني أوجوستين روسي يخضع للفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه حتى نهاية الموسم.
وأعلن النصر خضوع أوسبينا يوم الثلاثاء الماضي لعملية جراحية في المرفق، بعد الكشف الذي خضع له لدى أحد الجراحين المتخصصين في أسبانيا. 

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وتعرض أوسبينا للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الشباب في الدقيقة 89 ليتم استبداله بزميله أمين بخاري.

 

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