ريباكينا إلى نصف نهائي أستراليا المفتوحة



ملبورن (رويترز)

أصبحت إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون أول لاعبة تبلغ الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزها السهل على إيلينا أوستابنكو 6-2 و6-4 في مباراة من جانب واحد.

وبدت اللاعبة القازاخستانية أكثر تركيزاً منذ البداية، وكان يمكنها حسم المجموعة الأولى في غضون نصف ساعة من وصولها إلى الملعب، لولا تأجيل المباراة لمدة 25 دقيقة من أجل غلق السقف بسبب الأمطار.

ولم تستطع أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة السابقة التعامل مع سرعة إرسال ريباكينا وقوة ضرباتها في المجموعة الأولى، غير أنها انتفضت لتتقدم 2-صفر في بداية المجموعة الثانية.

لكن ريباكينا، التي أخرجت إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالمياً من الدور الرابع، ردت كسر الإرسال على الفور، وأطلقت سلسلة من الضربات لتفوز في المجموعة الثانية المتكافئة وتصعد لمواجهة الأميركية جيسيكا بيجولا أو فيكتوريا أزارينكا الفائزة باللقب مرتين.