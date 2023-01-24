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توتنهام يعود في «ديربي لندن»

توتنهام يعود في «ديربي لندن»
24 يناير 2023 08:29

 
لندن (أ ف ب) 

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كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي

أعاد المهاجم الدولي هاري كين فريقه توتنهام إلى سكة الانتصارات، بتسجيله هدف الفوز في مرمى جاره ومضيفه فولهام 1-صفر في ديربي العاصمة لندن، في ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.
وسجل كين الهدف الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما تلقى كرة من الدولي الكوري الجنوبي هيونج-مين سون، عندما حافة المنطقة، وسددها قوية بيمناه على يمين الحارس الألماني بيرند لينو.
وهو الهدف الـ16 لكين في الدوري هذا الموسم، معززاً موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق تسعة أهداف خلف مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينج هالاند المتصدر.
كما رفع كين غلته من الأهداف إلى 199 في الدوري الإنجليزي والـ266 بألوان النادي اللندني في مختلف المسابقات، وعادل إنجاز الهداف التاريخي جيمي جريفز حسب موقع «سكواوكا» للإحصاءات.
ووضع توتنهام حدا لخسارتين متتاليتين أمام أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب، وحقق فوزه الحادي عشر هذا الموسم معززاً موقعه في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد جاره عند 31 نقطة في المركز السابع بخسارته الثامنة هذا الموسم والثانية توالياً بعد أربعة انتصارات متتالية.

الدوري الإنجليزي
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توتنهام
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