أوديجارد: لا يشغلنا إلا أرسنال

لندن (د ب أ)

قال النرويجي مارتن أوديجارد قائد أرسنال، إن فريقه لا يهتم بمنافسه مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي يواصل فيه تركيزه على تقديم أداء رائع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرسنال يتقدم على مانشستر سيتي بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري، بعدما خطف الفوز في اللحظات الاخيرة بنتيجة 3 / 2 على مانشستر يونايتد مساء الأحد.

ويعد مانشستر سيتي هو المنافس الأقرب للصدارة، لكن حامل اللقب لعب مباراة أكثر من أرسنال، والذي يلتقيه في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة المقبل. ولم يلعب الفريقان حتى الآن في بطولة الدوري هذا الموسم، لكن أرسنال ورغم أفضليته، فإن مدربه ميكيل أرتيتا قال عقب الفوز على مانشستر يونايتد إن مانشستر سيتي يظل أفضل فريق في بطولة الدوري.

من جانبه، لم يبد مارتن أوديجارد اهتمامه بما يفعله مانشستر سيتي، حيث قلص فريق المدرب جوسيب جوارديولا الفارق من ثماني نقاط إلى نقطتين فقط قبل فوز أرسنال على مانشستر يونايتد.

وقال أوديجارد لدى سؤاله عما إذا كانت المباراة ستكون مليئة بالضغوط بسبب آخر فوزين لمانشستر سيتي: "لا بكل صراحة لا نهتم بمانشستر سيتي أو أي فريق آخر".

وأضاف: "لقد توقعنا فوزهم لذلك لم يكن ذلك مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا، لأننا ركزنا على مباراتنا من أجل تحقيق الفوز مثلما فعلنا، الطريقة التي فزنا بها في تلك المباراة كانت مميزة جداً بالنسبة لنا، وأشعر أن ذلك سيساعدنا كثيراً".