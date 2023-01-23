السيتي يدعم صفوفه بالشاب بيروني

لندن (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني الشاب الواعد ماكسيمو بيروني من صفوف فيليز سارسفيلد.

وتردد أن صفقة ضم الأرجنتيني الدولي بيروني 20 عاماً كلفت خزينة مانشستر سيتي ثمانية ملايين جنيه إسترليني، وبعقد يمتد حتىيونيو 2028.

وسجل بيروني ظهوره الأول عبر فيليز سارسفيلد في مارس الماضي، لكن ثبت أقدامه سريعاً في صفوف الفريق وارتدى شارة القيادة في بعض المباريات.

ودخل بيروني العام الأخير في عقده مع فيليز سارسفيلد، لكن تردد أن سيتي دفع أكثر من قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الأرجنتيني، والبالغة سبعة ملايين جنيه إسترليني. وبات بيروني ثاني لاعب أرجنتيني ينضم إلى سيتي في غضون عام بعد ضم جوليان ألفاريز من ريفر بليت في نهاية الموسم الماضي.

وسينضم بيروني على الفور إلى سيتي بمجرد انتهاء مشاركته في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية للشباب تحت 20 عاماً في كولومبيا.