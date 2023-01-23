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استحداث فئة «تحدي المدن» ضمن الألعاب الحكومية 2023

استحداث فئة «تحدي المدن» ضمن الألعاب الحكومية 2023
24 يناير 2023 01:45

دبي (الاتحاد)

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بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت اللجنة المنظّمة للألعاب الحكومية، استحداث فئة «تحدي المُدُن» ضمن منافسات الألعاب الحكومية المُقرر انطلاقها في الثاني من شهر مارس المقبل، وضمن خطوة مهمة من شأنها تعزيز مكانة دبي على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية، وإبراز مدى اهتمام الإمارة وقيادتها الرشيدة بنشر الوعي بالرياضة، والتحفيز على تبنيها كأسلوب حياة.
وأعلنت اللجنة المُنظّمة للألعاب الحكومية، والتي تُعدُّ إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، ويتم تنظيمها برعاية رئيسية من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية لمؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، أن النسخة الرابعة من الحدث ستشهد تنافس 28 مدينة عالمية بفرق للسيدات والرجال، سعياً للفوز بلقب «بطل تحدي المدن للألعاب الحكومية العالمية»، فيما ستتنافس الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على لقب فئة تحدي الجهات الحكومية، إضافة إلى اللقب الذي ستتبارى للفوز به الفرق المجتمعية عن فئة تحدي المجتمع.
وبهذه المناسبة، قال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية: «استحداث فئة تحدي المدن ضمن الألعاب الحكومية هذا العام، يعكس الدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتوسيع نطاق بطولة الألعاب الحكومية وتحويلها إلى حدث عالمي، ولفتح المجال للعالم للتنافس في دبي ضمن أحد أهم المنافسات الرياضية ذات الطابع الفريد الهادف إلى إبراز وتأصيل القيم السامية التي تدعو لها الرياضة، وتنسجم مع أهداف العمل الحكومي، ومن أهمها العمل بروح الفريق».
وأكد بن عيسى أن اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية كانت قد استقبلت طلبات من عدد من المدن للمشاركة في التحدي، ما أكد الرغبة في إضافة فئة جديدة للمنافسات، مع ضمان التنافس العادل بين المشاركين في الفئات الأخرى، ما شأنه نقل تحديات البطولة نحو آفاق أرحب.
وأضاف موضحاً: «يسعدنا فتح باب المشاركة أمام 28 مدينة عالمية ضمن فئة تحدي المدن، لنشر رسالة وأهداف الألعاب الحكومية الممثلة في العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، تأكيداً على المكانة الرفيعة التي تتميز بها دبي في نشر الوعي بأهمية الرياضة وأثرها في بناء شخصية الإنسان كونها إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم».

حمدان بن محمد بن راشد
الألعاب الحكومية
تحدي المدن
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