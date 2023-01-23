«فضية دبي للبولو» تعود بمباراتين

دبي (الاتحاد)

تعود اليوم مباريات كأس دبي الفضية للبولو، التي تقام بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية، بعد يومين من الراحة، حيث تشهد البطولة إقامة مباراتين، الأولى تجمع بين «بنجاش» و«ذئاب دبي كافو»، فيما تجمع الثانية بين «أيه إم» و«الإمارات».

ومن المتوقع أن تشهد هذه الجولة عدداً كبيراً من الأهداف، بعدما شهدت جولة الافتتاح، 43 هدفاً في مباراتين، حيث يدخل بنجاش أجواء المنافسات للمرة الأولى، بعدما أبعدته القرعة عن جولة الافتتاح وضم الفريق نخبة من اللاعبين يتقدمهم توماس لورينت (8 جول) وجوسيو نيجري (7 جول) وفيدريكو فون (5 جول) وحيدر بنجاش، بينما يحاول ذئاب دبي كافو تضميد جراحه بعد خسارته أمام فريق الامارات 5-13، ويضم الفريق حبتور الحبتور (1 جول) وكارلوس أولا (6 جول) وتيودورا لوكا (6 جول) جاكينتو كروتو (7 جول).

وتشهد المباراة الثانية صراعاً قوياً بين الإمارات، الفائز في الجولة الأولى، ويسعى للفوز الثاني لضمان التأهل للمربع الذهبي، ويضم الفريق كل من سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ولوكاس مونتفيرد (6 جول) وتوماس بيريسفورد (7 جول) ومارتن بودستا (7 جول)، فيما يحاول فريق «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم أن يستجمع قواه ويستفيد من خطأه الفادح في مباراته الافتتاحية، والذي حمله خسارته المباراة بعد أن ظل متقدماً طوال المباراة على فريق الحبتور، ثم هدأ في الدقائق الاخيرة ليخطف منافسه الفوز، ويضم الفريق الشيخة عليا آل مكتوم وبنيامين أوركويزا (6 جول) وسيزار كرسبو (6 جول وأسيدرو إسترادا (7 جول).