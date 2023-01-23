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الرياضي

«4153» يحرز «رمز الجير بيور» و«بي 1» أول «الملاك»

«4153» يحرز «رمز الجير بيور» و«بي 1» أول «الملاك»
24 يناير 2023 01:45

مصطفى الديب (أبوظبي)

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واصلت منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التحليق في سماء أبوظبي، بعد ختام منافسات اليوم الثامن، أمس، بميدان الفلاح بالعاصمة.
ويتنافس 3000 صقر على ألقاب 92 شوطاً على مدار 12 يوماً ابتداءً في السادس عشر من الشهر الجاري بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين وتحت إشراف مجلس أبوظبي الرياضي.
وجاءت أشواط أمس قوية ومثيرة على صعيد تقارب الأزمنة، في ظل رغبة الصقارين في الظفر باللقب الغالي لكل شوط من الأشواط العشرة التي أُقيمت منذ الصباح وحتى المساء.
وأسفرت نتائج اليوم الثامن عن تحليق الصقر «4153» لفريق دبي بلقب شوط الرمز للجير بيور - فرخ للعامة مفتوح، فيما حل «بي زيرو 10» لفريق الفرسان ثانياً، وجاء ثالثاً «جيه 40» لمحمد خليفة بالجافلة المنصوري.
وتوج الصقر «بي 04» لفريق ند الشبا بطلاً للشوط الأول للجير بيور - فرخ فئة العامة مفتوح، وجاء وصيفاً «1151» لفريق دبي، فيما جاء ثالثاً «شرار» لحميد محمد سعيد الطاير، وفي الشوط الثاني للفئة نفسها، كانت الميدالية الذهبية من نصيب «عناد» لفريق دبي، وجاء ثانياً «أر إكس 293750» لفريق دبي أيضاً، فيما كان المركز الثالث من نصيب «إتش ال 35» لحسين ناصر عبد الله لوتاه.
وفاز الصقر «خصوصي» لسيف بن حريز الفلاسي بذهبية شوط الجير بيور جرناس للعامة مفتوح، فيما حل ثانياً «أر 1» لسلطان أحمد ثاني الفلاسي، وثالثاً حل «بي 88» لهلال سعيد بن طراف، أما لقب الشوط الثاني للفئة نفسها فقد ذهب للصقر «شايم» لفريق ند الشبا، فيما حل وصيفاً «دباوي» لحسين لوتاه، وثالثاً حل «ذهب» لفريق ربدان.
وتواصلت المنافسات بإقامة شوط الرمز للجير بيور - فرخ فئة العامة ملاك وتوج بلقبه «بي 1» لغانم سيف غانم آل علي، وحل وصيفاً «بي 52» لراشد غانم الهاجري، وثالثاً جاء «السيل» لسعيد مصبح الشدي.
وفي الشوط الأول للجير بيور - فرخ للعامة ملاك أسفرت النتائج عن تحليق «الهرش» لسلطان سيف بن بطي المزروعي بالذهبية، فيما كانت الفضية من نصيب «إيه 46» لعلي سعيد العميمي، وحصل على البرونزية «20» لعبد الله أحمد النيادي، أما ذهبية الشوط الثاني للفئة نفسها فقد كانت من نصيب «29» لغانم علي بن حمودة وحصل على الفضية «كان» لفهد محمد سالم المنصوري، فيما نال البرونزية «لهب» لمطر بالجافلة المنصوري.
وفي شوط الجير بيور - جرناس للعامة ملاك، فاز باللقب «إيه 3» لعلي سعيد سهيل حارب وحل ثانياً «الشميمي» لثاني عبد الله حليس الفلاسي، وثالثاً جاء «10» لأحمد سالم سعيد بن غدير الكتبي.
واختتمت منافسات أمس بإقامة الشوط الثاني للجير بيور - جرناس فئة العامة ملاك، وحلق بلقبه «إس بي إس» لراشد سهيل بن صقر المري، وحل ثانياً «عباله» لأحمد صغير كنون الكتبي، واحتل المركز الثالث «السبع» لناصر بطحان سلطان المنصوري.

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
أبوظبي
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