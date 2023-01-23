«الصقور» يحلق بـ «وصافة الأولى».. ومصفوت يقتحم «المربع»

معتصم عبدالله (دبي)

سجل البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم فريق نادي الإمارات، ثنائية من أهداف فريقه الأربعة أمام مضيفه سيتي 4-0 ضمن مواجهات الجولة 18 لـ «دوري الدرجة الأولى»، والتي صعدت بـ «الصقور» إلى مقعد وصافة الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق المواجهات أمام دبا الحصن الثالث، وخلف حتا المتصدر برصيد 37 نقطة بعد تعثره بالتعادل أمام مضيفه العروبة 1-1.

وعزز دياجو صدارته لقائمة الهدافين برصيد 17 هدفاً، في 17 مباراة لفريقه في الدوري بمعدل هدف في كل مباراة، في طريقه نحو تحقيق لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي، بعدما توج هدافاً للدوري موسم 2020-2021 مع «الصقور» برصيد 20 هدفاً، وموسم 201-2022 مع دبا برصيد 27 هدفاً.

ويخوض المهاجم البرازيلي صاحب الـ 32 عاماً، موسمه السادس على التوالي محلياً بعدما استهل مشواره مع «النواخذة» لموسمين في المحترفين 2017-2018، 2018-2019، قبل أن يلعب بعدها لفريق الإمارات بالدرجة الأولى موسمي 2019-2020 و2020 -2021، ودبا في الموسم الماضي 2021-2020، ليعود إلى صفوف الإمارات من جديد قبل بداية الموسم الحالي.

وبعيداً عن سباق صدارة الهدافين الذي يجمع ما بين الثنائي البرازيلي دياجو مهاجم «الصقور» والصربي استوبرفيك مهاجم العروبة «الوصيف» برصيد 13 هدفاً، تشهد المنافسة على صدارة الدوري صراعاً محموماً بعدما تقلص الفارق بين «الإعصار» المتوج بنهاية الجولة الماضية بلقب «بطل الشتاء» ومطارده «الصقور» إلى نقطتين فقط.

في المقابل تراجع دبا الحصن إلى المركز الثالث، بتعثره للجولة الثانية على التوالي، بالتعادل مع العربي 0-0 ضمن الجولة 18، والتي سبقها تعادله مع الذيد 3-3 في الجولة 17، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة ويهدر فرصة مزاحمة المتصدر.

وبدا مصفوت أكبر المستفيدين في الجولة 18 بجانب «ّالصقور» صاحب المركز الثاني، بعدما ما اقتحم مربع الكبار واحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة بفوزه المثير على الجزيرة الحمراء «السابع برصيد 27 نقطة»، بنتيجة 3-1.

وشهدت بقية مباريات الجولة 18، تعادل العروبة وحتا 1-1، الرمس والفجيرة 0-0، وفوز التعاون على مسافي 2-1، فيما تغلب الذيد على بينونة 3-0، وجلف أف سي أمام مضيفه فرسان هيسبانيا 2-1.

وتُلعب مباريات الجولة المقبلة في دوري الأولى «19»، على مدار أربعة أيام بداية من مساء الخميس المقبل 26 يناير وحتى الأحد 29 يناير، وذلك عطفاً على مشاركة 4 ممثلين لدوري الأولى في مواجهات الدور ثمن النهائي «الـ 16» للمسابقة الأغلى «كأس رئيس الدولة».

وحجز 4 ممثلين من أصل 17 لأندية الأولى مقاعدهم في الدور الثاني لكأس رئيس الدولة بالتأهل إلى دور الستة عشر وضمت القائمة الإمارات بتخطيه عقبة منافسه الرمس بالفوز 5-0، والفجيرة على حساب حتا 2-1، والحمرية أمام التعاون 2-1، وجلف أف سي بفوزه على فرسان هسبانيا 2-0.

وتنطلق مباريات الجولة 18 لـ «دوري الأولى» الخميس المقبل بمباراتي الإمارات والعروبة، الحمرية ومسافي، ويلتقي الجمعة جلف أف سي وسيتي، الفجيرة وفرسان هيسبانيا، وتستكمل الجولة السبت بمباراة دبا الحصن والرمس، وتختتم الأحد بمباراتي بينونة والعربي، الجزيرة الحمراء والذيد.