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بولندا تعيد سانتوس

بولندا تعيد سانتوس
23 يناير 2023 23:30

وارسو (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية في بولندا أن فرناندو سانتوس، المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، أصبح على أعتاب تدريب المنتخب الوطني البولندي الأول. 

ونشرت بوابة «سبورت» والموقع الإلكتروني لصحيفة «جازيتا» تسجيل فيديو، يظهر سانتوس لدى وصوله إلى وارسو أمس الاثنين. 

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وأظهر الفيديو سانتوس وهو يغادر قاعة كبار الزوار في مطار وارسو، قبل أن يستقل سيارة فارهة لدى مغادرته المطار. 

ولم يمدد الاتحاد البولندي لكرة القدم عقد المدرب السابق سيسلاو ماشنيويز رغم قيادة الفريق لبلوغ دور الستة عشر في مونديال قطر 2022، في إنجاز لم يحدث منذ 36 عاماً، قبل أن ينتهي عقده في 31 ديسمبر الماضي. 

كما رحل سانتوس 68 عاماً عن تدريب منتخب البرتغال بعد ثمانية أعوام قضاها مع الفريق، وذلك عقب الخسارة أمام المغرب في دور الثمانية لكأس العالم، حيث رحل وسط حالة من الجدل بشأن الإبقاء على النجم والقائد كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء خلال الأدوار الإقصائية للمونديال.

فرناندو سانتوس
بولندا
كأس العالم 2022
منتخب البرتغال
رونالدو
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