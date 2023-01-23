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«الرابطة السعودية» تستعين بالرئيس التنفيذي السابق لـ «سيتي»

«الرابطة السعودية» تستعين بالرئيس التنفيذي السابق لـ «سيتي»
23 يناير 2023 22:49

الرياض (د ب أ)

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعيين البريطاني جاري كوك رئيسًا تنفيذيًا للرابطة، إضافة إلى تعيين مواطنه بيتر هوتون كعضو في مجلس الإدارة.
وسيتولى كوك الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر سيتي، منصب الرئيس التنفيذي للرابطة، وذلك بعد أقل من شهر من تعاقد النصر مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة قياسية.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الاثنين في الرياض، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة «الرياضية». 

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وشهد الاجتماع اعتماد جدول الأعمال وإقرار تشكيل مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، برئاسة عبدالعزيز العفالق، وسعد سليمان اللذيذ نائبًا للرئيس، وجاري كوك عضواً ورئيسًا تنفيذياً للرابطة، وعضوية بيتر هوتون وعادل ملاوي ولمياء بن بهيان عضواً ممثلاً عن الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأكد العفالق، أن التحديثات الجديدة في الحوكمة جزء من التحول الذي تشـهده الرابطة، إذ جرى تغيير النظام الأساسي بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالاجماع، ومصادقة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لتوفير رؤية واضحة تجاه المهام والمسؤوليات، للخروج بنتائج تساهم في دعم كرة القدم والأندية، المشاركة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

رونالدو
الدوري السعودي
النصر السعودي
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