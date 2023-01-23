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«العنابي» يصطاد «السعادة» في «الوقت القاتل»

«العنابي» يصطاد «السعادة» في «الوقت القاتل»
23 يناير 2023 22:15

مصطفى الديب (أبوظبي)
حقق الوحدة فوزاً مهماً على بني ياس 1-0 في الوقت القاتل من المباراة، التي أقيمت باستاد بني ياس في «الشامخة»، في ختام مباريات الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار المنافسة على درع الدوري.
سجل هدف «العنابي» الوحيد، جواو بيدرو في الدقيقة 90 ليرفع «العنابي» رصيده الى النقطة 26 ويصعد إلى المركز الثالث بدلاً من الخامس، يبقى «السماوى» عند 15 نقطة في المركز التاسع.
جاءت المباراة أقل من المتوسطة في الشوط الأول، ولم ترتق للمستوى المتوقع، فيما ارتفع المستوى نسبياً في الشوط الثاني، خاصة من الوحدة، الذي كثف من هجومه، لينجح جواو بيدرو في خطف هدف الفوز في الوقت القاتل.

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