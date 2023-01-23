ناجلسمان يحذر من شجاعة كولن

ميونيخ (د ب أ)

بدا جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ حذراً، بشأن أولى مباريات الفريق على ملعبه بالعام الجديد أمام فريق كولن، والذي فاز في الجولة الماضية بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بنتيجة 7 / 1 على فريق فيردر بريمن.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، قبل مواجهة الفريقين غداً الثلاثاء: "الأهداف السبعة تمنح كولن الكثير من الأمور الإيجابية أكثر منا". وأضاف ناجلسمان الذي تعادل فريقه 1 / 1 مع لايبزج يوم الجمعة الماضي في أول مباراة بعد نهاية عطلة منتصف الموسم: "لقد لعبوا بشجاعة كبيرة، يجب أن يكون لدينا الشغف في الملعب وأن نقاتل".

ويعاني قلب الدفاع الفرنسي دايوت أوباميكانو من إصابة في إصبع القدم، لكن المدرب ناجلسمان أكد أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة.

ويتوقع المدير الفني لبايرن ميونخ أداء أفضل على المستوى الهجومي للفريق في مواجهة كولن، وذلك بعدما افتقد فريقه لهذا الأداء في مواجهة لايبزج.

على الجانب الأخر، فتح ناجلسمان الباب أمام إمكانية مشاركة توماس مولر كأساسي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في مباراة الجمعة.

وأوضح ناجلسمان: "الأمر دائماً يتعلق بالتدريب والأداء في المباراة، ويتعلق كذلك بالزخم". ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 35 نقطة، فيما يحتل كولون المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.