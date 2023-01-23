الثلاثاء 24 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ناجلسمان يحذر من شجاعة كولن

ناجلسمان يحذر من شجاعة كولن
23 يناير 2023 21:25

ميونيخ (د ب أ)
بدا جوليان ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ حذراً، بشأن أولى مباريات الفريق على ملعبه بالعام الجديد أمام فريق كولن، والذي فاز في الجولة الماضية بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بنتيجة 7 / 1 على فريق فيردر بريمن. 

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، قبل مواجهة الفريقين غداً الثلاثاء: "الأهداف السبعة تمنح كولن الكثير من الأمور الإيجابية أكثر منا". وأضاف ناجلسمان الذي تعادل فريقه 1 / 1 مع لايبزج يوم الجمعة الماضي في أول مباراة بعد نهاية عطلة منتصف الموسم: "لقد لعبوا بشجاعة كبيرة، يجب أن يكون لدينا الشغف في الملعب وأن نقاتل". 

ويعاني قلب الدفاع الفرنسي دايوت أوباميكانو من إصابة في إصبع القدم، لكن المدرب ناجلسمان أكد أن اللاعب سيكون جاهزاً للمشاركة. 

أخبار ذات صلة
البايرن يتأهب لاستعادة الهيبة
حميديتش: نوير أخطأ

ويتوقع المدير الفني لبايرن ميونخ أداء أفضل على المستوى الهجومي للفريق في مواجهة كولن، وذلك بعدما افتقد فريقه لهذا الأداء في مواجهة لايبزج. 

على الجانب الأخر، فتح ناجلسمان الباب أمام إمكانية مشاركة توماس مولر كأساسي، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في مباراة الجمعة. 

وأوضح ناجلسمان: "الأمر دائماً يتعلق بالتدريب والأداء في المباراة، ويتعلق كذلك بالزخم". ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 35 نقطة، فيما يحتل كولون المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

جوليان ناجلسمان
بايرن ميونيخ
توماس مولر
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
دنيا
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
اليوم 07:40
شرطة كاليفورنيا تلاحق المسلح
عربي ودولي
قتلى في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا
اليوم 07:26
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
الرياضي
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©