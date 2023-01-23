«طواحين كومان» تقليدية!

أمستردام (رويترز)

قال رونالد كومان المدرب الجديد لمنتخب هولندا لكرة القدم، إنه سيعود إلى طرق اللعب الهولندية التقليدية، بعد أن أغضب سلفه لويس فان جال عشاق اللعبة في البلاد، بتغيير أسلوب الفريق خلال فترة توليه المنصب.

وتم تقديم كومان، الذي اختاره الاتحاد الهولندي لكرة القدم لخلافة فان جال في نهاية العام الماضي، رسمياً لوسائل الإعلام والجماهير اليوم الاثنين، وقال في مؤتمر صحفي إنه سيلعب بفريق مكون من أربعة مدافعين مرة أخرى، بدلاً من ثلاثة لاعبين في قلب الدفاع وظهيري جناح كما فعل فان جال خلال 18 شهراً السابقة.

وقال كومان، الذي سبق له تدريب هولندا بين 2018 و2020، قبل أن يغادر فجأة إلى برشلونة :"من حيث المبدأ، سنعود إلى النظام الذي لعبنا به من قبل. في بعض الأحيان سأغير طريقة اللعب لكننا سنتبع المبدأ الأساسي بوجود أربعة مدافعين".

وثارت الجماهير الهولندية بعد أن تخلى فان جال عن طريقة اللعب 4-3-3 التقليدية، ليعتمد أكثر على الهجمات المرتدة.

وأصر فان جال على أن هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز بكأس العالم، لكن كومان قال إنه شعر في بعض الأحيان أثناء مشاهدة النهائيات في قطر، أن طريقة اللعب الهولندية التقليدية تمتاز ببعض المرونة.

وودعت هولندا كأس العالم من دور الثمانية بعد الخسارة أمام الأرجنتين التي مضت قدماً لتفوز باللقب.

وقال كومان، الذي سيكمل 60 عاماً في مارس، إنه ناقش الأمر مع بعض اللاعبين بالفعل.

وأضاف: "عليك أن تسألهم عن رأيهم في ذلك".

ورداً على سؤال إذا كان قد تحدث إلى فان جال، الذي كان من المقرر أن يغادر منصبه في كل الأحوال بعد كأس العالم، قال كومان: "لا، لم أفعل ذلك ولا أجد ذلك مثيراً للاهتمام أيضاً. لدي أفكاري وخبرتي الخاصة. لا أعتقد أنه ضروري".

وقال كومان إنه سيطارد الألقاب اعتباراً من دوري الأمم في يونيو. وتستضيف هولندا المرحلة الأخيرة من البطولة بمشاركة أربعة منتخبات بوجود كرواتيا وإيطاليا وإسبانيا أيضا.

لكن أول مباراة له بعد عودته ستكون مواجهة في تصفيات بطولة أوروبا أمام فرنسا في باريس في 24 مارس.