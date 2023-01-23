الثلاثاء 24 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

هاميلتون يشكو التنمر والقمع

هاميلتون يشكو التنمر والقمع
23 يناير 2023 20:10

لندن(د ب أ)
اعترف البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الفائز بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 من قبل، بأنه تعرض لإساءات عنصرية أثناء فترة الدراسة.
وتحدث هاميلتون الذي ولد وتلقى تعليمه في مدينة ستيفنيج بجنوب شرق إنجلترا، بالتفصيل عن الانتهاكات العنصرية التي تعرض لها عبر المدونة الصوتية "أون بوربوس" اليوم الاثنين.
ويستعد هاميلتون البالغ عمره 38 عاماً للمشاركة في الموسم الـ17 له في فورمولا1، بعدما أصبح أول سائق أسمر البشرة يفوز بلقب بطولة العالم. 

وقال هاميلتون "بالنسبة لي المدرسة كانت الفترة الأكثر صدمة والأصعب في حياتي". 

أخبار ذات صلة
«دولي السيارات» يُرحب بدعوة الفرق الجديدة للمشاركة في «فورمولا1»
حلة جديدة لـ «الفيكتوري» في مونديال فورمولا1

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن هاميلتون قوله: "لقد تعرضت للتنمر في سن السادسة، في هذه المدرسة تحديداً كنت واحداً من بين ثلاثة أطفال ملونين، وكان الأولاد الأكبر والأقوى والمتنمرون يلقون الأشياء علي في كثيراً من الأوقات".
وأضاف: "اللكمات المستمرة والأشياء التي يتم إلقاؤها عليك، مثل الموز، والناس يصفونك بأنك شخص مهجن، ولا يعرفون المكان المناسب لوجودك. كان ذلك صعبًا بالنسبة لي". 

وأوضح: "في مدرستي (الثانوية) كان هناك ستة أو سبعة أطفال من ذوي البشرة السمراء من أصل 1200 طفل، وكان ثلاثة منا خارج مكتب المدير طوال الوقت ولا سيما أنا".
وتابع "شعرت بأن النظام كان ضدي وكنت أسبح عكس التيار. تعرضت كثيراً للقمع".
وختم هاميلتون بالقول: "لم أشعر بأنني أستطيع العودة إلى المنزل وأخبر والدي أن هؤلاء الأطفال يوجهون لي إساءات عنصرية، أو أنني تعرضت للتخويف أو الضرب في المدرسة اليوم ، لم أكن أريد أن يعتقد والدي أنني لست قويًا". 

 

هاميلتون
فورمولا 1
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
دنيا
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
اليوم 07:40
شرطة كاليفورنيا تلاحق المسلح
عربي ودولي
قتلى في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا
اليوم 07:26
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
الرياضي
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©