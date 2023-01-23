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النتائج تطيح لامبارد خارج إيفرتون

النتائج تطيح لامبارد خارج إيفرتون
23 يناير 2023 20:07

لندن (رويترز)

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاثنين، أن إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، استغنى عن خدمات مدربه فرانك لامبارد بعد سلسلة من النتائج السيئة تركت النادي يواجه معركة الهبوط.
وكانت آخر مباراة خاضها الفريق تحت قيادة لامبارد في الهزيمة 2-صفر يوم السبت بالدوري أمام مضيفه وستهام يونايتد، والتي تركت الفريق في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة من 20 مباراة بفارق نقطتين عن الأمان.
وعانى الفريق المنتمي لمرسيسايد تحت قيادة لاعب منتخب إنجلترا السابق، حيث كان آخر انتصار له في الدوري في أكتوبر، حين تغلب على كريستال بالاس 3-صفر على ملعبه.
وتعاقد إيفرتون مع لامبارد في يناير 2022 بعد أن قاد تشيلسي من 2019 إلى 2021، وديربي كاونتي في الدرجة الثانية في موسم 2018-2019.
وأقيل المدرب البالغ من العمر 44 عاماً من تدريب تشيلسي في يناير 2021، بعد أن عاد إلى النادي المنتمي لغرب لندن والذي يتصدر لامبارد هدافيه عبر العصور.
وتولى تدريب إيفرتون بعد أن انفصل النادي عن رفائيل بنيتز، لكن النادي أخفق في استعادة أيام مجده.
ويستضيف إيفرتون منافسه أرسنال المتصدر في الرابع من فبراير، قبل مباراة قمة مرسيسايد أمام مضيفه ليفربول في 13 فبراير. 

لامبارد
تشيلسي
إيفرتون
أرسنال
ليفربول
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