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«الفرسان» يحسم لقب «بطل الشتاء»

«الفرسان» يحسم لقب «بطل الشتاء»
23 يناير 2023 19:41

رضا سليم (عجمان)
حسم فريق شباب الأهلي لقب «بطل الشتاء»، بعد فوزه على عجمان بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما باستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 13 والأخير من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، تقدم أصحاب الأرض بهدف فراس بالعربي بالدقيقة 38 ورد كارتابيا بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وسجل عبدالرحمن راكان مدافع عجمان هدفا بالخطأ في مرماه وفي الدقيقة 74 سجل البديل جويلهيرم دا سيلفا الهدف الثالث للفرسان، ليرفع رصيده إلى النقطة 28 في الترتيب فيما تجمد رصيد عجمان عند النقطة 23.
أما عن تفاصيل المواجهة، فقد بدأ بأسرع طرد في المسابقة، بعدما حصل محمد إسماعيل مدافع البرتقالي على البطاقة الحمراء بعد مرور 25 ثانية من بداية اللقاء أثر الخشونة مع وليد عباس، وهي البطاقة الحمراء رقم 25 في المسابقة ليخوض البرتقالي 90 دقيقة بعشرة لاعبين وبدأ الفريق في المعاناة على مستوى خط الدفاع وحراسة المرمى، حيث غاب عن اللقاء الحارس علي الحوسني للإيقاف، ودخل بدلاً منه الحارس يوسف البلوشي كما غاب للإيقاف سعيد سليمان.
وكاد يوري سيزار أن يتقدم للفرسان من عرضية حارب سهيل، إلا أن لعبها خارج المرمى الخالي، وتوالت صدمات أصحاب الأرض بإصابة السلوفيني ميرال ودخل مكانه عبدالرحمن راكان، وسيطر الضيوف على مجريات اللعب وتسابق لاعبو الفرسان في إهدار الفرص السهلة ويقف الحارس يوسف البلوشي أمام العديد من الهجمات.
ورد عجمان بقوة في الدقيقة 38، بعدما نجح فراس بالعربي في وضع فريقه في المقدمة بالهدف الأول في مرمى ماجد ناصر، ورفع رصيده الشخصي إلى 6 أهداف، وضغط الفرسان من الأطراف والعمق واحتسب حكم اللقاء 10 دقائق وقتاً بدل الضائع، واحتسب ركلة جزاء للفرسان أحرز منها كارتابيا للفرسان في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وجاء الشوط الثاني بالجديد في الدقيقة 63، بعدما تقدم «الفرسان» بهدف عبدالرحمن راكان في مرماه، وفي الدقيقة 74 نجح «البديل» جويلهيرم دا سيلفا من تسجيل الهدف الثالث للفرسان، لتنتهي المواجهة بفوز الفرسان 3-1، ليحسم شباب الأهلي لقب بطل الشتاء.

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