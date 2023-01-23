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سطيف يرفض عرض الزمالك لاستعارة القندوسي

سطيف يرفض عرض الزمالك لاستعارة القندوسي
23 يناير 2023 18:59

القاهرة (د ب أ)

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أكد محمد خلف، المتحدث الرسمي لنادي وفاق سطيف الجزائري، أن نادي الزمالك المصري طلب استعارة أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق حتى نهاية الموسم.
وقال خلف في تصريحات إذاعية: "الزمالك قدم عرضاً رسمياً لاستعارة القندوسي حتي نهاية الموسم مع وضع بند الشراء بشكل نهائي، ولكن المفاوضات حتى الآن متوقفة".
وأضاف: "نادي وفاق سطيف يريد بيع اللاعب وليس إعارته بسبب الأزمة المالية التي يعيشها النادي الجزائري". وأوضح: "حصلنا على عرض محلي من داخل الجزائر بشراء اللاعب مقابل مليون دولار، ولكن الزمالك قدم عرضاً باستعارة القندوسي مقابل 400 ألف دولار وهذا ما رفضناه نريد بيع اللاعب لفك الأزمة المالية".
وتابع "القندوسي يريد الانتقال إلى صفوف الزمالك، لكي يحصل على عروض من أوروبا وهو يريد الخروج من الدوري الجزائري".

وفاق سطيف
الزمالك
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