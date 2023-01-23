«الظفرة لجمال الخيل» تكتب بالإثارة في اليوم الختامي

الظفرة (وام)

اختتمت فعاليات النسخة الثالثة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، والتي حفلت بمنافسات قوية تميزت بتقارب المستويات بين الخيول المشاركة، على مدار أيام المنافسات التي استمرت 5 أيام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمشاركة قياسية تصل إلى 575 جواداً من أجود السلالات، تعود لنحو 323 مالكاً.

وشهد الختام، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، مدير البطولة، وخليفة النعيمي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الرئيس التنفيذي لإسطبلات الأريام، وعدد كبير من ملاك ومربي الخيل العربية الأصيلة.

واستهلت المهرة «جنين الفراس» لفراس فؤاد مشعل، الفعاليات بحصولها على اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تاركة اللقب الفضي للمهرة «كنوز الباهية» لسلمى محمد سيف آل علي، فيما حصلت على اللقب البرونزي «الجزائرية» لهيثم بن فريش الكندي.

وذهب اللقب الذهبي للمهرات عمر 2 و3 سنوات للمهرة «جيه أم إتش هاجر» لجمعة الشميلي، وحازت اللقب الفضي «إتش أي أس فايزة» لمحمد سلمان أنور شودري، فيما حصلت على اللقب البرونزي «بيترا بي إتش أم» لعلي غانم بن هميلة.

وتوشحت بلقب الأفراس «دي غنيمة» لمربط الجواهر، وتلتها في المركز الثاني «جازيل بي إتش أم» لعلي غانم بن هميلة، فيما نالت البرونز «أم في أيه أمبريال ميست» لصالح علي عبد الرحمن الطنيجي.

وأحرز اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة «شرار الياه» لمربط الياه، ونال اللقب الفضي «ع ج أريان» لفضل عباس حسين الجمري، وكان اللقب البرونزي من نصيب «أسد الباهية» لحمد مبارك عبيد المنصوري.

وحصد اللقب الذهبي للأمهار عمر 2 و3 سنوات، «لامار بي إتش أم» لسيف علي راشد المزروعي، تاركاً اللقب الفضي للمهر «أم منذر» لمنصور سعيد عزان المزروعي، وحصل على البرونز «سراب المها» لمربط المها. وانتزع «ربدان آر» لمحمد هيثم بن فريش الكندي، اللقب الذهبي للفحول، وحل ثانياً «دي يسال» لعلي راشد مطر النيادي، فيما حصل على البرونز «جي أس اوسكار» لمربط النور.

ونالت المهرة «عجايب المنهل» لفهد سالم الزعابي، كأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، فيما نال جائزة أفضل 5 عارضين كل من أحمد حمد اليماحي، وسلطان عبد الله الرئيسي، ومحمد بخيت الحفيتي، وأحمد محمد الكتبي، ومحمد سعيد الزعابي.

وتوجه محمد الحربي، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعاية سموه للبطولة دعماً لملاك ومربي الخيل العربية بصورة عامة، وبمنطقة الظفرة بصورة خاصة.

وقال إن النسخة الثالثة تعتبر واحدة من أكبر البطولات في العالم، من حيث عدد الخيل المشاركة (575) خيلاً، وعدد الملاك والمرابط المشاركة (323) مالكاً، ومن حيث جودة الخيل المشاركة، مع وجود تأهيل للمشاركة بالبطولة من الأول إلى العاشر، مشيداً باختيار مكان البطولة واستخدام الدروع المقدمة وهي صناعة وطنية من تراث دولة الإمارات.

وأوضح أن نسبة الفائزين في البطولة من الملاك بلغت 70% من المشاركين وهي نسبة عالية جداً، خاصة أن الهدف من مثل هذه البطولات هو دعم الملاك والمربين، كما أن نسبة الخيول الفائزة بلغت 62%، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعني أن معظم المشاركين فائزون.