انطلاقة قوية لمنافسات «دولية» كرة الصالات للصم

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم منافسات البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم، التي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حتى 27 يناير الحالي، بدعم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بملاعب الشركة بمدينة الظنة، بمشاركة فرق نادي الصم بالرياض من السعودية، وفريق الصم لوزارة الشباب والرياضة من مصر، وجمعية تواصل الإدماج لصم تمارة من المغرب، ونادي GSV دوسلدورف من ألمانيا، إضافة إلى مشاركة الدولة ممثلة في نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي العين لأصحاب الهمم التابعين لمؤسسة زايد العليا.

حضر حفل افتتاح منافسات البطولة ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، وإيهاب حسانين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الاعاقة، ومن أعضاء الاتحاد عسكر الحارثي نائب الرئيس لمنطقة الخليج من السعودية، والعضو جاسم البردولي من البحرين، وسعد بن جميل القرشي من السعودية، والسعودي عبد الله بن عبد الرحمن الدايل رئيس لجنة المراسم بالاتحاد، وإسماعيل المرازيق عضو الاتحاد ومدير الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا، واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، ولفيف من قيادات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك.

وعقب حفل الافتتاح، أقيمت مواجهتان، جمعت الأولى فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم ضد فريق الصم بوزارة الشباب والرياضة المصرية ضمن المجموعة الأولى، وأسفرت عن فوز نادي أبوظبي لأصحاب الهمم 4-2، أحرز أهدف نادي أبوظبي اللاعب أرمان محمد ثلاثة أهداف «هاتريك»، بينما أحرز الهدف الرابع عبد الرحمن سليمان، فيما أحرز هدفي الفريق المصري أحمد سالم ورضا عبد الوهاب.

وفي المجموعة الثانية، فاز نادي العين لأصحاب الهمم على جمعية تواصل الإدماج لصم تمارة من المملكة المغربية 2-1، أحرز ثنائية العين عبد الله العجمي ووليد خالد، بينما أحرز إسماعيل العداس هدف الفريق المغربي.

ومن جانبه أكد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن إمارة أبوظبي تسعى دائماً لتنظيم أحداث وفعاليات رياضية دولية كبرى، لاسيما تلك الخاصة بأصحاب الهمم بهدف تشجيع اكتشاف المواهب أصحاب القدرات الرياضية المتميزة، مشيراً إلى أن أبوظبي بنت سمعة ونتائج إيجابية طيبة أسهمت في تأكيد أن ما تمتلكه دولة الإمارات من إمكانيات تؤهلها لتنظيم واستضافة أحداث رياضية كبرى ومنها منافسات البطولة اليوم التي تنظمها «زايد العليا» في منطقة الظفرة تعزيزاً لهدف سامٍ يتمثل في تنشيط رياضة أصحاب الهمم في المنطقة إيماناً من المؤسّسة بأنها تدعم و تعزز هذه الفئة للمشاركة في الأنشطة المجتمعية لتشكل إضافة نوعية تسهم بدمجهم بكافة أنشطة الحياة.

وأضاف في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح البطولة: إن الإنجازات والنجاحات المتوالية التي تتحقق على أرض الإمارات، تأتي نتيجة طبيعية للنهج السديد الذي تسير عليه دولتنا العزيزة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، مثمناً اهتمام ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لكافة الأنشطة الرياضة والثقافية التي تقام في المنطقة.