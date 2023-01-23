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انطلاق الورشة الفنية لمحاضري المدربين الوطنيين

انطلاق الورشة الفنية لمحاضري المدربين الوطنيين
23 يناير 2023 19:30

دبي (الاتحاد)
انطلقت في دبي، ورشة العمل الفنية لمحاضري المدربين التي تُنظمها الإدارة الفنية في اتحاد الكرة، للفترة من 22 إلى 26 من الشهر الجاري، ويُشارك فيها 12 محاضراً وطنياً معتمداً من الاتحادين الآسيوي والدولي.
وترتكز محاور المحاضرات النظرية التي يُشرف عليها المحاضر الهولندي يان زوتمان، ومارسيل لوكاسين المدير الفني لاتحاد الكرة، على جميع المستجدات المتعلقة بالحصص والخطط التدريبية، ومواكبة التغيرات التي طرأت على كرة القدم، والتي أسهمت في تطور المسابقات في البطولات القارية والدولية، وكيفية نقل خبرات المحاضر للمدربين خلال الدورات التدريبية لنيل الرخص الآسيوية المعتمدة من الاتحاد القاري.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود اتحاد الكرة لتطوير الكوادر التدريبية الوطنية، وحرص الاتحاد على أن تتزامن مع الدورة التدريبية لنيل الرخصة الآسيوية (A)، التي تعقد على خمس فترات من شهر يناير الحالي إلى شهر مايو المقبل.

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