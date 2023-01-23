بيولي يطالب بـ«رد الفعل»

روما (رويترز)

طالب ستيفان بيولي مدرب ميلان، لاعبيه "برد فعل قوي" حين يحل ضيفاً على لاتسيو في الدوري الإيطالي لكرة القدم غداً الثلاثاء، حيث يرغب حامل اللقب في إنهاء سلسلة من أربع مباريات دون فوز.

وخسر ميلان 3-صفر أمام إنتر في كأس السوبر الإيطالية، و1-صفر أمام تورينو في دور الستة عشر لكأس إيطاليا، كما تعادل بنفس النتيجة 2-2 مع فريقي روما وليتشي في آخر أربع مباريات بكل المسابقات.

ويحتل فريق المدرب بيولي المركز الثاني في الدوري برصيد 38 نقطة من 18 مباراة، ويتأخر بفارق 12 نقطة عن نابولي المتصدر الذي خاض مباراة واحدة أكثر.

وقال بيولي للصحفيين اليوم الاثنين: "علينا مواجهة المواقف الصعبة. هذا اختبار آخر علينا التغلب عليه بالوحدة والتواضع.

"الانتقادات منطقية لأن الأداء في الفترة الأخيرة أقل من توقعاتنا، والتي تكون مرتفعة جداً لأننا ميلان".

وأضاف: "لقد تحملنا التجارب حيث واجهنا كل شيء بسهولة أكبر، والآن نحتاج للترابط وامتلاك الإرادة للرد. كانت هناك عشرة أيام صعبة لعبنا فيها أكثر من المعتاد. لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي".

وقال بيولي إن ميلان سيسعى للحفاظ على ثباته طوال المباراة أمام لاتسيو، سادس الترتيب برصيد 34 نقطة وبقيادة المدرب ماوريتسيو ساري.

وتابع بيولي: "يؤدي لاتسيو بشكل جيد في الدوري، يرتفع نسقه منذ العام الماضي ويقوده مدرب كبير. نعرف المنافس وهو يعرف كيف يراوغ جيداً وأيضاً كيف يهاجم بسرعة وبكفاءة".

وواصل مدرب ميلان: "سيريد الفريقان السيطرة على اللقاء، لذا سيكون علينا أن نكون أكثر تصميماً وتماسكاً. أتوقع أن أرى فريقاً يقظاً وفي قمة تركيزه، وبالإضافة لخطة اللعب فمن المهم أن يكون لديك الاستمرارية طوال 90 دقيقة".