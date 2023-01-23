الثلاثاء 24 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«دبي الحرة للتنس» تعلن قائمة نجوم البطولة

«دبي الحرة للتنس» تعلن قائمة نجوم البطولة
23 يناير 2023 17:30

دبي (الاتحاد)
كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس، عن مشاركة قائمة من أبرز محترفي التنس، والتي تتضمن أربعة فائزين بألقاب «جراند سلام»، وأربعة لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل في العالم، وحامل لقب البطولة خمس مرات، وثلاثة أبطال سابقين للبطولة، واثنين من أشهر أساطير رياضة التنس على الإطلاق، فضلاً عن مجموعة من الأسماء الواعدة في عالم التنس، في الدورة الـ 31 من البطولة التي تنطلق بين 19 فبراير و4 مارس المقبلين، على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس.
وتشهد البطولات، بعد انتهاء الأسبوع الحافل من منافسات السيدات، مشاركة المصنف الخامس عالمياً نوفاك ديوكوفيتش، إلى جانب مجموعة مميزة من لاعبي التنس المحترفين، تضم أربعة من المصنفين العشرة الأوائل على مستوى العالم في فئة الرجال، وذلك بين 25 فبراير و4 مارس.
وكان المصنف الثاني عالمياً رافايل نادال قد أكّد مشاركته في البطولة في وقت سابق، لكن مشاركته باتت موضع شك بداعي الإصابة.
وتستضيف دبي بطل الدورة الماضية والمصنف السادس عالمياً وصاحب الأداء اللافت في بطولة أستراليا المفتوحة الجارية أندري روبليف، إلى جانب المصنف الثامن عالمياً والفائز بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 2021 دانييل ميدفيديف.
وتضم المنافسات سبعة لاعبين من بين المصنفين العشرين الأوائل في العالم، ومن أبرزهم الحائز الميدالية الذهبية الأولمبية ألكسندر زفيريف، والمصنف الحادي عشر عالمياً هوبرت هوركاتش، والفائز بلقب بطولة أميركا المفتوحة عام 2014 مارين سيليتش، والمصنف الخامس عشر عالمياً بابلو كارينو بوستا، والمصنف العشرون عالمياً كارين كاتشانوف، المقيم في دبي والمتأهل إلى ربع النهائي نسخة عام 2020 من بطولات سوق دبي الحرة للتنس.
وكشف منظمو البطولة في الأسبوع الماضي عن قائمة اللاعبات المحترفات للتنس المشاركات في البطولات بين 19 و25 فبراير، والتي تضم المصنفات العشر الأوليات، 18 لاعبة من المصنفات العشرين الأوليات.

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش.. خطوة على طريق استعادة الصدارة
روبليف يبلغ ربع النهائي
سوق دبي الحرة
بطولة سوق دبي الحرة للتنس
ديوكوفيتش
نادال
آخر الأخبار
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
الإمارات
د. درور بالي يفتتح أول عيادة له في الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية في الإمارات
16 يناير 2023
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
الاقتصادي
ميرال تكشف شعارها الجديد وتعلن عن مجموعة من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي
5 يناير 2023
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
دنيا
الآن بإمكانك الدردشة مع نفسك.. ميزات جديدة من "واتساب"
اليوم 07:40
شرطة كاليفورنيا تلاحق المسلح
عربي ودولي
قتلى في حادثي إطلاق نار بكاليفورنيا
اليوم 07:26
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
الرياضي
كين يقاسم جريفز لقب الهداف التاريخي
اليوم 02:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©