«دبي الحرة للتنس» تعلن قائمة نجوم البطولة

دبي (الاتحاد)

كشفت بطولات سوق دبي الحرة للتنس، عن مشاركة قائمة من أبرز محترفي التنس، والتي تتضمن أربعة فائزين بألقاب «جراند سلام»، وأربعة لاعبين من المصنفين العشرة الأوائل في العالم، وحامل لقب البطولة خمس مرات، وثلاثة أبطال سابقين للبطولة، واثنين من أشهر أساطير رياضة التنس على الإطلاق، فضلاً عن مجموعة من الأسماء الواعدة في عالم التنس، في الدورة الـ 31 من البطولة التي تنطلق بين 19 فبراير و4 مارس المقبلين، على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وتشهد البطولات، بعد انتهاء الأسبوع الحافل من منافسات السيدات، مشاركة المصنف الخامس عالمياً نوفاك ديوكوفيتش، إلى جانب مجموعة مميزة من لاعبي التنس المحترفين، تضم أربعة من المصنفين العشرة الأوائل على مستوى العالم في فئة الرجال، وذلك بين 25 فبراير و4 مارس.

وكان المصنف الثاني عالمياً رافايل نادال قد أكّد مشاركته في البطولة في وقت سابق، لكن مشاركته باتت موضع شك بداعي الإصابة.

وتستضيف دبي بطل الدورة الماضية والمصنف السادس عالمياً وصاحب الأداء اللافت في بطولة أستراليا المفتوحة الجارية أندري روبليف، إلى جانب المصنف الثامن عالمياً والفائز بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 2021 دانييل ميدفيديف.

وتضم المنافسات سبعة لاعبين من بين المصنفين العشرين الأوائل في العالم، ومن أبرزهم الحائز الميدالية الذهبية الأولمبية ألكسندر زفيريف، والمصنف الحادي عشر عالمياً هوبرت هوركاتش، والفائز بلقب بطولة أميركا المفتوحة عام 2014 مارين سيليتش، والمصنف الخامس عشر عالمياً بابلو كارينو بوستا، والمصنف العشرون عالمياً كارين كاتشانوف، المقيم في دبي والمتأهل إلى ربع النهائي نسخة عام 2020 من بطولات سوق دبي الحرة للتنس.

وكشف منظمو البطولة في الأسبوع الماضي عن قائمة اللاعبات المحترفات للتنس المشاركات في البطولات بين 19 و25 فبراير، والتي تضم المصنفات العشر الأوليات، 18 لاعبة من المصنفات العشرين الأوليات.