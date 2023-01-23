أبوظبي تستعد لاستضافة «مدن العالمية لأساتذة البادل»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي لاستضافة بطولة «مدن العالمية لأساتذة البادل 2023» ضمن جولة «وورلد بادل تور»، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير المقبل في باب النجوم بجزيرة الحديريات.

وستشهد البطولة إقامة قرية مخصصة للمشجعين، تقدم لزوارها العديد من العروض الترفيهية وفرص التسوق والمأكولات اللذيذة، قبالة المياه الزرقاء النقية المحيطة بالجزيرة الخلابة.

ونظراً لوجود ملعب مركزي واحد للمباريات الرئيسية، وملعبين جانبيين على الشاطئ، سيتمكن الجمهور من متابعة نخبة من ألمع الأسماء في رياضة البادل ممن سيتنافسون على لقب البطولة الأولى لموسم 2023 ضمن جولة «وورلد بادل تور».

وسيتحول باب النجوم الذي اكتسب شهرة واسعة كوجهة مثالية للتخييم في أبوظبي، إلى وجهة للأنشطة الترفيهية الخارجية، مع تنظيم الفعاليات الممتعة الحية التي تستهوي جميع أفراد الأسرة، وتوفير تشكيلة مختارة من عروض التجزئة.

وينظم مجلس أبوظبي الرياضي بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل 2023 في أبوظبي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وشركة «جلوبال مايس أورجنايزيشن ليمتد» (GMOL Events)، وستكون هذه البطولة الأولى التي تقام في العاصمة أبوظبي ضمن جولة «وورلد بادل تور» العالمية.