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الرياضي

ديوكوفيتش.. خطوة على طريق استعادة الصدارة

ديوكوفيتش.. خطوة على طريق استعادة الصدارة
23 يناير 2023 15:34

ملبورن(أ ف ب)

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روبليف يبلغ ربع النهائي

خاض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب تسع مرات، نزهة سهلة أمام صاحب الأرض أليكس دي منوار وهزمه بثلاث مجموعات 6-2 و6-1 و6-2، الاثنين في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب.
وقال المصنف خامساً عالمياً بعد فوزه السهل على المصنف 22 عالمياً، في ملعب رود ليفر أرينا في ساعتين وست دقائق: "أردت الفوز بثلاث مجموعات. شعرت أنها فرصتي للاستفادة. كرة المضرب رياضة سريعة وديناميكية، لذا حافظت على تركيزي وخضت إحدى أفضل مبارياتي هذا الموسم".
وعن الإصابة في قدمه اليسرى، قال المصنف أول عالمياً سابقاً الذي لم يخسر في ملبورن منذ 2018 "لم أشعر بأي شيء اليوم (حيال الإصابة). كانت الأمور رائعة. فريقي الطبي قام بعمل رائع. لا اريد الاحتفال مبكرا، واعرف ان الأمور قد تتغيّر بسرعة".
ويبحث اللاعب البالغ 35 عاماً عن لقبه الكبير الثاني والعشرين، لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله غريمه الإسباني رافايل نادال. وبحال تتويجه الأحد المقبل، سيعود إلى المركز الأول عالمياً للمرة الأولى منذ يونيو الماضي.
ويلاقي ديوكوفيتش في ربع النهائي الروسي أندري روبليف المصنف خامساً، والمتأهل بصعوبة كبيرة أمام الدنماركي الشاب هولجر رونه. قال عن روبليف: "فرض نفسه في الآونة الأخيرة. يملك قوة كبيرة في الارسال والكرات الأمامية. آمل في تحقيق نتيجة مماثلة".
وهذه المرة الـ54 يبلغ ربع نهائي البطولات الكبرى، بفارق أربع مرات عن السويسري المعتزل روجيه فيدرر.
وغاب ديوكوفيتش عن نسخة العام الماضي لعدم تلقيه لقاح مضاد لكوفيد-19، علماً أنه حصل على تأشيرة لدخول الأراضي الأسترالية، لكنه احتُجز في المطار لأيام عدة قبل أن يتم ترحيله.

ديوكوفيتش
نادال
فيدرر
بطولة أستراليا المفتوحة
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